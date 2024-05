L’autentica estate italiana di Mangia’s

Stile inconfondibile nel segno del Made in Italy più autentico. In una sola parola Mangia’s, brand che racchiude sotto il suo pregiato cappello 13 strutture ubicate in Sicilia e Sardegna: resort a 4 e 5 stelle e club in location ideali per turisti alla ricerca dell’autentica vacanza italiana

I valori del marchio Mangia’s sono essenzialmente quattro: Italian Taste, Biophilic Design, Sostenibilità e Persone. Il primo, ovvero il tocco nostrano, si esprime nel design che richiama il territorio e nelle “taste experience” all’italiana. Con Biophilic Design s’intende il fatto che tutte le strutture Mangia’s sono immerse nella vegetazione mediterranea, mentre l’approccio sostenibile è evidente nelle ristrutturazioni, sempre orientate alla protezione dell’ambiente, e nell’impiego di prodotti a km zero. Grande, poi, il riguardo alle persone: per Mangia’s le risorse umane sono infatti l’anima del Gruppo.

Ma vediamo più nel dettaglio l’offerta. Nove resort e club si trovano in Sicilia: Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection, vicino Siracusa; Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa, in provincia di Agrigento; Mangia’s Selinunte Resort, nell’area di Trapani; Mangia’s Pollina Resort e Mangia’s Himera Resort, vicino a Cefalù e Palermo; Mangia’s Favignana Resort; oltre agli MClub Cala Regina, Alicudi e Lipari sempre in provincia di Agrigento. Le altre proprietà Mangia’s sorgono in Sardegna, nel nord dell’isola: Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, vicino a Santa Reparata; Tui Blue Budoni; MClub Marmorata, a Santa Teresa Gallura; e MClub Del Golfo, a Marina di Sorso.

Per alcune di queste strutture sono stati annunciati e poi avviati gli upgrade con il passaggio alle 5 stelle: operazione che riguarda i resort Mangia’s Torre del Barone, Mangia’s Brucoli, Sicily e Mangia’s Santa Teresa Sardinia. Sempre nell’ottica di valorizzazione dell’offerta, l’azienda ha stretto due importanti partnership con i brand internazionali Marriott e Hilton per la nuova stagione 2024: così il Mangia’s Brucoli, Sicily ha issato le bandiere Autograph Collection e il Mangia’s Santa Teresa Sardinia quelle Curio Collection by Hilton.

Novità dell’anno, poi, il battesimo di una nuova linea di city hotel con l’acquisizione del Grand Hotel et Des Palmes e di Palazzo Favaloro Gallo a Palermo, edifici storici nel capoluogo siciliano.

Sempre nel 2024, per l’esattezza a gennaio, Mangia’s ha ottenuto il certificato BREEAM In-Use Very Good – rilasciato dall’ente di certificazione BRE che premia l’edilizia sostenibile – per le strutture Mangia’s Torre del Barone, Mangia’s Brucoli, Sicily e Mangia’s Selinunte. Ad aprile, poi, il Gruppo è stato riconosciuto come “GIF Responsible Organisation” dal programma Get It Fair, che rilascia tale marchio alle organizzazioni che hanno completato con successo un rigoroso processo di due diligence.

Ogni resort e club conserva la propria identità, influenzata dal territorio in cui si trova e dalla sua storia, cultura e tradizione. Ma al tempo stesso, c’è la griffe Mangia’s che accomuna tutte le strutture: comfort, panorami mozzafiato, mare cristallino, “taste experience” uniche e una vasta gamma di servizi, tra cui piscine, Spa, attività sportive e intrattenimento. Per i più giovani, ci sono i Kids Club e Junior Club, mentre per gli adulti immancabili il momento dell’aperitivo al tramonto – con le formule Mangia’s Sunset Wave e Mangia’s Sunset Ritual – e i dinner show come “Magic Sicily” e “La Dolce Vita”.

Mangia’s assicura a tutti gli ospiti un soggiorno su misura, emozionante e rilassante, anno dopo anno. Siete pronti? Mangia’s vi aspetta!

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Mangia’s