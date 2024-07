L’avanzata di Falk Tours: “Dmc in tutta Europa”

Diversificazione all’insegna della valorizzazione turistica per Falk Tours, che sta ampliando in modo significativo la propria offerta per tour operator e rivenditori, posizionandosi su base paneuropea con una rete di dmc. Dai mercati di origine consolidati in Germania, Austria e Italia, il gruppo si sta quindi espandendo prima di tutto verso il Mediterraneo e nell’Europa orientale.

«Vogliamo posizionare Falk Tours come società di destination management leader in Europa – ha spiegato l’amministratore delegato Giovanni Cocco – e l’espansione avverrà gradualmente e con partner competenti nei mercati di origine». Il primo passo è Falk Tours Croazia, con sede a Zara, che FT gestisce insieme a Boris Zgomba, ceo di Uniline, principale società di destination management per la Croazia e l’Europa sud-orientale.

Contemporaneamente è stata fondata Falk Tours Polonia, con sede a Kolberg, con Robert Zug, storico direttore commerciale dell’operatore polacco Idea Spa Travel. Falk Tours sta anche acquisendo competenze regionali per l’Italia meridionale. Nino e Franco Caronia e la loro società Norma Vacanze forniranno un’offerta attrattiva per il sud Italia e opereranno da Palermo sotto il marchio Falk Tours Italy South.

«Da molti anni collaboriamo con i nostri partner nazionali in uno spirito di fiducia e ora stiamo consolidando queste partnership a lungo termine e su un piano di parità», ha aggiunto Andreas Arquin, che gestisce con Cocco, in qualità di ad e socio della nuova Falk Tours Ag a Zurigo, le attività europee. Erich Falkensteiner è presidente del Consiglio di amministrazione e, insieme al fratello Andreas, azionista di maggioranza di Falk Tours Ag. La consolidata Falk Tours & Partner srl, con sede a Varna, in Alto Adige, continuerà a essere responsabile delle attività nel nord Italia e sarà gestita anche da Andreas Arquin e Giovanni Cocco.

«Falk Tours si è distinta per il massimo livello di competenza nella destinazione, per l’affidabilità nelle partnership e per la creatività del prodotto, soprattutto nei Paesi di lingua tedesca – ha evidenziato Giovanni Cocco – e ora vuole consolidare questi valori a livello paneuropeo, con il chiaro obiettivo di svolgere un ruolo di primo piano nel mercato europeo delle destination management companies».

Per raggiungere questo obiettivo, il team di Falk Tours sta attuando azioni in modo proattivo, come l’implementazione di un nuovo sistema di prenotazione scalabile. I primi allotment per hotel, campeggi e case mobili dei nuovi mercati di Falk Tours dovrebbero essere disponibili per i partner del settore viaggi nelle prossime settimane. «Ci stiamo concentrando su strutture garantite con pieno accesso a prezzi e disponibilità, oltre a collegamenti con i channel manager – ha concluso Cocco – e puntiamo ad avere un’ampia rete nelle destinazioni».

I sei marchi di destinazione per Italia (nord e sud), Croazia, Austria, Germania e Polonia rappresentano solo il primo passo di questo ambizioso progetto.

«Nel 2023 Falk Tours – ha sottolineato Arquin – ha totalizzato circa 100.000 prenotazioni. E ora per i nostri rivenditori vogliamo essere uno sportello unico per tutta l’Europa». Non a caso FT è anche alla ricerca di partner e rivenditori di tour operator in Europa occidentale e settentrionale. Con una chiara attenzione alla crescita nel mercato b2b, Falk Tours sta per uscire dal settore b2c: non a caso ora detiene solo una quota di minoranza nel tour operator Falk Travel e anche il marchio precedente TraveLeague verrà presto dismesso.