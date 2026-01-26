Lavori sulla Bari-Napoli: treni fermi dal 2 al 15 febbraio

Ancora un volta l’Italia sarà divisa da un blocco ferroviario, con conseguenti inevitabili disagi.

Questa volta, dopo che nel weekend appena trascorso a essere fermata è stata la circolazione ferroviaria di Firenze tra Campo di Marte e Rifredi, a causa di importanti lavori, toccherà a parte della Campania e alla Puglia a causa di interventi programmati sulla Bari-Napoli.

Dal 2 al 15 febbraio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta e tra le stazioni di Caserta e Foggia, per gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane).

Coinvolti anche alcuni Intercity e i Regionali. Trenitalia fa sapere che saranno attivati bus sostitutivi, con un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza.

In particolare i lavori riguardano il completamento del lotto Cancello-Frasso Telesino con l’attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 chilometri; contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, prevista per giugno 2026.