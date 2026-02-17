Lavoro, a Malpensa due recruiting day di Emirates

Ancora nuove opportunità di lavoro da Emirates che cerca nuovi piloti per il 2026. La compagnia prevede recruiting day a Milano Malpensa lunedì 2 marzo alle 10:00 e alle 13:00, e martedì 3 marzo alle 10:00, presso l’Hotel Sheraton situato al Terminal 1 di Malpensa.

L’iniziativa fa parte di una campagna di reclutamento globale per inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi entro la fine dell’anno fiscale.

La compagnia ha confermato l’impegno ad assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest’anno.

Marco D’ilario, country manager di Emirates in Italia, ha commentato: «Far parte del team Emirates significa lavorare su una delle flotte widebody più avanzate al mondo, collegando i passeggeri a oltre 150 destinazioni. I nostri piloti, basati a Dubai, hanno accesso a una formazione di livello mondiale in centri d’eccellenza che li prepara ad affrontare sempre nuove sfide. In questa fase di forte crescita, siamo pronti a investire sul talento dei piloti italiani per rafforzare la nostra presenza e continuare a elevare gli standard dell’esperienza Emirates a livello globale».

I candidati selezionati seguiranno i programmi di addestramento presso la nuova struttura di addestramento a Dubai per piloti che si estende su 63.318 piedi quadrati.

L’ITALIA SI CONFERMA UN GRANDE BACINO DI PERSONALE

La compagnia è in un fase di espansione della flotta, con l’introduzione degli A350 e l’ordine dei Boeing 777X. La forte ripresa della domanda di voli da e per l’Italia – testimoniata dall’introduzione della Premium Economy su tutti i voli da e per Milano e dalla scelta di Bologna come una delle prime destinazioni servite dall’A350, che dal 29 marzo volerà anche su Roma su uno dei voli giornalieri della compagnia – rende essenziale per Emirates poter contare sul personale italiano.

Con oltre 200 piloti in servizio, gli italiani si collocano al quinto posto tra le oltre 116 nazionalità rappresentate nella compagnia aerea. Questo primato vale anche per il personale di bordo: sono più di 900 gli assistenti di volo italiani.

Emirates ha recentemente ordinato 65 ulteriori Boeing 777-9 e 8 ulteriori Airbus A350-900 per un valore di 41,4 miliardi di dollari, portando il totale degli ordini di aeromobili wide-body a 375 unità, con consegne previste fino al 2038.

Ad oggi, Emirates ha ricevuto 13 aeromobili A350 e raggiungerà un totale di 73 aeromobili una volta completate tutte le consegne.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates