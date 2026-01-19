Lavoro, al Gruppo Alpitour la certificazione Top Employer Italia 2026

Per il secondo anno consecutivo Alpitour World è stata ufficialmente certificata Top Employer Italia da Top Employers Institute, confermando l’impegno nel costruire un ambiente di lavoro di eccellenza. Il riconoscimento è, infatti, frutto di strategie Hr basate sui dati, di una validazione indipendente e di pratiche orientate alla crescita professionale, al coinvolgimento delle persone e alle performance aziendali.

La certificazione attesta la capacità di Alpitour di sviluppare politiche e processi Hr innovativi e coerenti, volti a favorire una cultura aziendale aperta al confronto e fondata su valori condivisi. Essere riconosciuti tra i Top Employers significa garantire percorsi e iniziative che supportano il benessere, la crescita e il senso di appartenenza delle persone del Gruppo. Attivo in 131 Paesi, Top Employers Institute è l’autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore Hr. Attraverso il suo programma, infatti, valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’Hr Best Practices Survey, che analizza sei aree chiave che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, e Wellbeing.

Francesca Grandi, chief human resources officer Alpitour Spa, commenta: «La certificazione Top Employer rappresenta un tassello fondamentale nel percorso che stiamo portando avanti per promuovere una cultura del lavoro fondata sulle persone. Continueremo a investire nello sviluppo dei talenti e nel rafforzamento di un ambiente di lavoro capace di valorizzare competenze, potenziale e collaborazione. Crediamo che mettere le nostre persone al centro sia la chiave per costruire un’organizzazione sempre più innovativa e orientata al futuro».

Adrian Seligman, ceo di Top Employers Institute, aggiunge: «Il conseguimento della certificazione 2026 rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno di Alpitour Spa nel creare un ambiente di lavoro d’eccellenza, capace di sostenere performance aziendali durature. L’integrazione efficace tra strategia Hr e obiettivi organizzativi, unita a un impegno costante nel miglioramento continuo, dimostra il potenziale trasformativo delle pratiche innovative dell’azienda. Siamo orgogliosi di riconoscere ad Alpitour il prezioso contributo apportato per un mondo del lavoro migliore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour