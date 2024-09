Lavoro, Bluvacanze continua ad assumere: le posizioni aperte

Il Gruppo Bluvacanze, attivo sia nel business travel e sia nel segmento delle vacanze, è da anni impegnato in una politica di espansione e sviluppo in Europa accanto ad azioni mirate per attrarre nuovi talenti.

Al momento, fa sapere il Gruppo controllato da Msc, le posizioni più ricercate vedono: al primo posto gli operatori per il business travel, seguono poi tecnici informatici altamente qualificati in grado di operare in un ambiente di totale sicurezza dei dati sensibili, esperti di Crm Salesforce, funzioni di staff con competenza specifica di settore e, infine, professionisti del marketing digitale.

Queste ricerche si inseriscono all’interno di un costante progetto di espansione del Gruppo Bluvacanze. Un’attenzione particolare viene riservata in tutte le aree aziendali per i giovani under 30: dal 2022 ad oggi il Gruppo ne ha assunti oltre 200 con contratti a tempo indeterminato, a conferma della volontà di costruire solidi percorsi professionali anche per la Generazione Z. A loro viene dedicata una formazione ad hoc che prevede 24 mesi di attività specifiche, con approfondimenti e aggiornamenti continui e questo programma è esteso anche agli addetti al retail delle agenzie Bluvacanze e Vivere & Viaggiare.

Particolarmente significativo è il basso dato di turnover del personale che da sempre caratterizza la fidelizzazione dei dipendenti al Gruppo e che si registra sempre al di sotto del 2% annuo.

Basata su un sistema di valori interno che fa riferimento alla capogruppo Msc, l’employee retention viene continuamente incentivata dall’adozione di specifiche policy aziendali. Ad esse si aggiunge l’organizzazione di momenti di aggregazione quali il Family Day, con gli uffici che aprono le porte ai familiari dei dipendenti così da condividere luoghi e attività che riguardano la propria sfera professionale.

«Le politiche di welfare e gli incentivi economici che abbiamo definito sono alla base del nostro impegno per migliorare il percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda e renderla sempre più attraente – commenta Gabriele Querelante, direttore risorse umane Gruppo Bluvacanze – Da qui a fine anno puntiamo ad assumere circa 50 professionisti dell’area business travel, principalmente per le sedi del sud Italia. Per l’headquarter di Milano, invece, la ricerca di tecnici It specializzati è sempre attiva. Nell’area retail leisure abbiamo selezioni aperte per agenti di viaggi esperti e offriamo forti incentivazioni per chi voglia aprire una propria agenzia con la formula dell’associazione in partecipazione».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluvacanze