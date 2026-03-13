Lavoro, Caribe Bay cerca 180 persone per la stagione estiva

Caribe Bay, il parco acquatico a tema caraibico di Jesolo, avvia la selezione del personale per la stagione estiva e offre 180 opportunità di lavoro. Tra i profili più richiesti, assistenti bagnanti in possesso di regolare brevetto, addetti alla ristorazione per il servizio al banco e la preparazione di snack, personale per le biglietterie e operatori per le attrazioni. Il parco cerca inoltre parcheggiatori, addetti al minigolf, runner e impiegati per le pulizie.

Per la selezione, Caribe Bay quest’anno ha scelto di aderire al progetto IncontraLavoro, il recruiting promosso da Regione Veneto e Veneto Lavoro, organizzato dal centro per l’impiego di Jesolo (VE) in collaborazione con l’ente bilaterale Veneto Fvg. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il portale del centro per l’impiego online e iscriversi al Recruiting Day che si svolgerà al Caribe Bay lunedì 23 marzo alle 14:30. L’iniziativa prevede l’inserimento di 50 profili, che si affiancheranno alle assunzioni già in corso attraverso i canali diretti del Parco, accessibili dalla voce “Lavora con noi” del sito caribebay.it.

Luciano Pareschi, fondatore e ceo di Caribe Bay, ha dichiarato: «Con oltre 250 dipendenti a pieno regime, tra personale fisso e stagionale, Caribe Bay si colloca a pieno titolo tra le realtà più importanti nell’offerta di lavoro del territorio. Abbiamo scelto di collaborare con la Regione e con Veneto Lavoro perché crediamo sia necessario rendere sempre più strutturato il recruiting nel turismo. Fare sistema, anche nella ricerca delle risorse, significa rafforzare la competitività della destinazione sul mercato del lavoro e creare opportunità concrete per il territorio».

