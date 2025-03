Lavoro e formazione: flydubai si allea a LinkedIn

Torino al cioccolato: Willy Wonka in cinque tappe all’ombra della Mole Industriale, artistica, storica, contemporanea ma anche golosa: il lato dolce di Torino si è (ri)scoperto durante CioccolaTò, la manifestazione che ha appunto portato il cacao & co tra le vie... The post Torino al cioccolato: Willy Wonka in cinque tappe all’ombra della Mole first appeared on ViaggiOff.

Da Dubai alle Maldive via Africa: l'esperienza ultralusso firmata One&Only Un'esperienza di viaggio senza precedenti da Dubai alle Maldive, passando per Ruanda e Sudafrica: questo promette di essere The Journey Beyond, la nuova esperienza di viaggio in jet privato firmata...

The Brutalist e gli altri: quando il giro del mondo è architettonico Quest'anno anche l'architettura è stata, in qualche modo, protagonista alla notte degli Oscar, grazie al film The Brutalist, la maestosa (e corposa, 215 minuti) pellicola firmata da Braby Corbet che...