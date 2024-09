Lavoro, Orient Express assume 300 addetti: recruiting day il 17 ottobre

Tempo di recruitment in Italia per Orient Express: la società Arsenale SpA ha fissato per il 17 ottobre una giornata di selezione per figure professionali da impiegare a bordo dei treni, dopo aver effettuato una selezione per la divisione hôtellerie, per un totale di 300 addetti da formare e assumere.

Si tratta di un nuovo passaggio che il Gruppo Arsenale sta compiendo per dotare le sue strutture e i suoi treni di personale altamente qualificato, in linea con l’offerta a cinque stelle delle linee Dolce Vita Orient Express Hospitality Hotels e Luxury Train Cruising per presidiare al meglio il mercato del turismo d’alta gamma.

Una strategia che verrà perseguita con un investimento di 250 milioni di euro per il segmento hôtellerie e di 150 milioni per i treni. Le risorse selezionate saranno poi sottoposte a una formazione specializzata di otto settimane, a carico della società, per poi essere immediatamente impiegate nelle strutture e a bordo dei treni. Tra le figure ricercate ci sono quelle per il servizio cucina, il servizio ristoranti, il servizio ai piani e front office e quindi cuochi, pasticceri, camerieri, barman, maggiordomi, housekeeping.

A tal proposito, in un’intervista al Sole24Ore, il chief operations officer, Raffaele Breschi, ha sottolineato che purtroppo le ricerche avvengono in un mercato non facile sia per la forte concorrenza sia perché «xi sono molti istituti di alta formazione che formano manager, ma pochi istituti che svolgono lo stesso compito per figure entry level nel lusso, dall’housekeeping al concierge. Proprio per questo stiamo valutando di creare un’accademia per formare le nostre persone che avrà l’ambizione di essere il primo campus in Italia per numeri e qualità nella formazione di figure entry level per l’ospitalità di lusso».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Orient Express