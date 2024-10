L’Avvento in Stiria: fra arte, avventure sulla neve e cucina gourmet

La Stiria, il “cuore verde” dell’Austria – per via della sua superficie coperta per il 60% da foreste e per il 25% da prati, pascoli, vigneti e piantagioni di frutta – si prepara ad accogliere l’Avvento, la stagione più magica dell’anno, fra tradizione, colore, buon cibo e ospiti internazionali.

A presentare le iniziative i rappresentanti dell’Ente del Turismo della Stiria, in occasione dell’incontro a Milano con la stampa mercoledì 23 ottobre scorso, dove si è dato ampio spazio agli highlights di questa affascinante regione dell’Austria sud-orientale.

GRAZ SI ILLUMINA PER IL NATALE

A partire dal capoluogo Graz, che verrà addobbato a festa e trasformato in un paradiso di luci unico. Sarà un vero piacere passeggiare nel centro storico patrimonio Unesco che accoglierà 16 mercatini di Natale a partire dal 22 novembre fino al 23 o al 24 dicembre. Una delle principali attrazioni della città è il Presepe di Ghiaccio, nel cortile dello storico palazzo della regione, il Landhaus (a partire dal 30 novembre 2024), una vera e propria opera d’arte realizzata dall’artista Kimmo Frosti utilizzando 35 tonnellate di ghiaccio.

Da non perdere anche il Graz Winter World, 3.000 m² di pista ai piedi dello Schlossberg per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio. Durante il periodo dell’avvento c’è la possibilità di utilizzare tram e autobus del centro di Graz gratuitamente e dal venerdì alla domenica, il Bim dell’Avvento, un tram decorato a festa invita a fare visite guidate gratuite della città.

GESÄUSE: L’ADMONT CELEBRA 950 ANNI CON IL PRESEPE STORICO

Per chi cerca natura, cultura e relax la zona del Gesäuse è la destinazione perfetta. Qui è situata l’Abbazia di Admont, che proprio quest’anno ha compiuto 950 anni e conclude il 2024 anno con il 25° Mercatino dell’Avvento. Grande attrazione è il Presepe, una creazione unica di eccezionale valore artistico. Nel 1755/56 Josef Stammel, scultore che ha lavorato nella Biblioteca del Monastero, ha scolpito nel legno quest’opera d’arte, che durante l’anno rimane custodita nel Monastero in attesa della Vigilia di Natale. Solo dal 24 dicembre al 2 febbraio le porte vengono aperte e viene esposta.

SCHLADMING-DACHSTEIN: STAR INTERNAZIONALI E AVVENTURE SULLA NEVE

Gli appassionati di neve e scii potranno vivere emozioni uniche e godere di esperienze memorabili nella regione di Schladming-Dachstein. La stagione sciistica quest’anno aprirà in bellezza con tre star internazionali in tre giorni consecutivi, dal 6 all’8 dicembre: Bryan Adams, Sting e i Simply Red.

Verrà inaugurata la nuova cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos che va a sostituire la vecchia seggiovia a 2 posti offrendo il massimo comfort con 30 cabine panoramiche. A questo si aggiunge la nuova seggiovia a 8 posti di Kaiblinggrat sull’Hauser Kaibling che porta sull’altopiano Senderplateau con una velocità di circa 21 km/h, diventando così la seggiovia più efficiente della Stiria.

Per gli amanti delle ciaspolate la valle della Murtal offre tanti percorsi segnati e, per chi è alle prime armi, sono state allestite apposite aree di prova, dove è possibile provare a muoversi con le racchette da neve intorno a locande e ristoranti. La regione di Erzberg Leoben propone ciaspolate notturne con guida organizzate dalla Scuola di sci Alpfox e, presso l’incantevole Lago Verde, un vero gioiello naturale, è possibile fare un’escursione invernale accompagnati da alpaca, lama e persino renne.

STIRIA GLACIALE: EMOZIONI E RELAX TRA BAGNI NEL GHIACCIO E CENTRI BENESSERE

Per chi cerca esperienze adrenaliniche, la Stiria offre attività uniche. Nella parte orientale diverse strutture propongono la possibilità di fare il bagno in laghetti naturali balneabili che, con l’arrivo dell’inverno, si trasformano in vere piscine di ghiaccio: gli ospiti più coraggiosi possono tuffarsi grazie a fori appositamente aperti nella superficie gelata.

Tra i luoghi che offrono questa avventura troviamo il Seegasthof Breineder, il Garten-Hotel Ochsenberger e l’Hotel-Restaurant Gruber. Per chi desidera un’esperienza completa, il Bio-Natur Resort Retter propone un pacchetto speciale per il bagno nel ghiaccio, con il comfort di un centro benessere dove riscaldarsi subito dopo.

La Stiria è nota anche per le sue terme. Sono sei le stazioni termali che costituiscono il “il Thermenland“: Bad Radkersburg, Bad Gleichenberg, Loipersdorf, Bad Blumau, Bad Waltersdorf, situato a sud-est di Graz, vicino al confine con la Slovenia. Nate negli anni Settanta, quando al posto del petrolio venne scoperta acqua termale, queste sorgenti sgorgano ancora oggi a temperature elevate, sprigionando vapori benefici ideali per trattamenti curativi e di benessere. A soli 90 km da Graz, ogni località termale offre ambienti unici e una gamma di trattamenti che spaziano dalle terapie tradizionali a cure innovative con prodotti locali, rendendo il Thermenland il rifugio perfetto per chi cerca relax e rigenerazione.

ENOGASTRONOMIA E STELLE MICHELIN

La Stiria, non è nota solo per i suoi stupendi paesaggi, ma anche per la sua impareggiabile varietà culinaria. Dal nord montano ai fertili vigneti del sud, la Stiria offre una ricca selezione di specialità regionali che, pur avendo una lunga tradizione, lasciano spazio all’innovazione. Tra i prodotti di punta le mele, l’olio di semi di zucca stiriano, noto in tutto il mondo e conosciuto anche come “oro verde”, i formaggi, e il vino.

Oltre ai prodotti tradizionali e alle specialità regionali, la Stiria si è affermata anche come centro di gastronomia raffinata. con ben 105 ristoranti stellati che vantano complessivamente 211 stelle Michelin. Nel 2025, una nuova valutazione della Guida Michelin premierà ancora una volta la creatività e la qualità della cucina stiriana. Un motivo in più per esplorare e scoprire questa parte dell’Austria nel periodo dell’Avvento e non solo.

Maggiori informazioni https://www.steiermark.com/en.