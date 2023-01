Lazio Experience, adv in attesa dei pagamenti dalla Regione

Le agenzie di viaggi del Lazio sono ancora in attesa dei rimborsi del pacchetto “Lazio Experience” dalla Regione.

Assordante silenzio intorno alla vicenda di Lazio Experience, denominazione del provvedimento che era stato varato proprio per un sostegno al comparto delle adv e tour operator colpiti dalla crisi a seguito della pandemia: le imprese-viaggi non hanno ricevuto ancora un riscontro, come evidenzia il presidente di Fiavet Lazio Stefano Corbari evidenzia che «la misura è partita ad aprile 2022 e purtroppo, ad oggi, le agenzie sono ancora in attesa di sapere se le rendicontazioni presentate sono corrette oppure no, naturalmente sono anche in attesa di ricevere il rimborso degli importi già anticipati ai clienti per migliaia di euro».

Il presidente di Assoturismo Roma e Lazio Angelo Di Porto sottolinea che «questa iniziativa che era nata per sostenere le agenzie di viaggi del Lazio, provate dalla pandemia e per promuovere il turismo nella nostra regione. Si è alla fine rivelata molto meno efficace del previsto e anzi è andata a gravare ancora di più su aziende già molto provate e che infatti hanno smesso di approfittare di questa misura proprio per le criticità che adesso stiamo segnalando».

Questa situazione, sostengono le due associazioni, non è più accettabile. Le aziende chiedono il pagamento del dovuto per le pratiche eseguite correttamente e comunicazioni ufficiali per le pratiche non in regola in modo da presentare eventuali documenti integrativi o correzioni, ove possibile.