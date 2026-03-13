Lazio, online la piattaforma “Itinerari urbani religiosi”

Coinvolge tutte le aree a vocazione turistica delle province del Lazio l’operazione legata al lancio dei nuovi Itinerari urbani religiosi presentata dal presidente della Regione, Francesco Rocca. Itinerariurbanireligiosi.visitlazio.com è infatti la piattaforma digitale promossa per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale dei cinque capoluoghi del territorio: Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

Un progetto – illustrato dal responsabile della Direzione regionale affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport, Paolo Giuntarelli – che mette a disposizione di cittadini, turisti e pellegrini uno strumento innovativo, intuitivo e accessibile attraverso percorsi urbani a forte identità religiosa, integrando cultura, cammino e benessere. Famiglie e tour operator potranno così muoversi alla scoperta del territorio.

«Con questo progetto presentiamo la nostra idea di vivere il Lazio, suggerendo percorsi che coniugano dimensione spirituale, fisica, ambientale e culturale – ha spiegato Rocca – e si tratta di una visione che richiama il principio di One Health, uno dei riferimenti delle politiche della Regione: la consapevolezza che la salute delle persone, il rispetto dell’ambiente e il benessere delle comunità sono profondamente connessi».

«Negli ultimi anni – osserva ancora Rocca – sempre più persone desiderano rallentare i ritmi, riappropriarsi del proprio tempo e riscoprire il contatto con la natura. La Regione Lazio ha saputo intercettare questa trasformazione e ha scelto di investire, anche dopo il Giubileo 2025, sulla valorizzazione dei cammini e sulla promozione di forme di turismo slow e outdoor. Strumenti digitali come questo ci permettono di raccontare il territorio in modo innovativo e di rafforzare la presenza del Lazio non solo nel turismo nazionale, ma anche nei mercati internazionali».

«Itinerari urbani religiosi nel Lazio – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente, transizione energetica, turismo e sport, Elena Palazzo – rappresenta perfettamente la visione che stiamo portando avanti: un turismo che integra cultura, spiritualità, attività fisica e qualità della vita. Attraverso la proposta di percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, favoriamo la riscoperta dei nostri luoghi a passo lento, promuovendo al tempo stesso benessere, inclusione e accessibilità. È un progetto che incarna il nostro impegno per un Lazio che sa valorizzare tutto il suo patrimonio, non solo i grandi attrattori, ma anche gli itinerari meno conosciuti e altrettanto ricchi di significato».

Il sito contiene mappe interattive e indicazioni sui trasporti pubblici, percorsi modulabili per durata e intensità, contenuti multilingue, nonchè l’integrazione tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi ed un approccio che unisce esperienza culturale, riflessione personale e movimento fisico. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per l’evangelizzazione, dell’Anci Lazio e del Coni Lazio, a conferma della sinergia tra valorizzazione culturale, spiritualità e promozione dell’attività motoria.

«Il Dicastero per l’evangelizzazione, al quale Papa Francesco ha affidato, con lungimirante decisione, la competenza sulla pastorale del turismo – ha dichiarato Monsignor Graziano Borgonovo – accoglie con autentica gratitudine l’invito della Regione Lazio a partecipare a questa giornata ed è lieto di sostenere l’iniziativa Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio con il proprio patrocinio. Perché ogni viaggio può diventare pellegrinaggio, ogni strada può diventare via di conversione, ogni luogo sacro può diventare soglia di incontro con il Dio vivente».