Lazio, Tanzilli confermato presidente dell’Ebtl

Riconferma ai vertici dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio: Tommaso Tanzilli, presidente Gruppo Fs, è stato rieletto alla presidenza, e alla vice presidenza è stata designata Roberta Valenti. Tanzilli e Valenti guideranno l’Ente per i prossimi cinque anni.

L’Ebtl è l’organismo unitario e paritetico costituito dalle associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, e dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, che da oltre trent’anni costituisce punto di riferimento territoriale per formazione, sostegno al lavoro e welfare contrattuale per dipendenti e aziende del settore turistico del Lazio.

Tra i prossimi appuntamenti dell’Ente, giovedì 12 febbraio, presso la sede dell’Università degli Studi di Roma Tre, si svolgerà “Roma al Lavoro”, il job day di Roma Capitale promosso dall’assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e organizzato dalla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro in collaborazione con Ebtl. A questo appuntamento, seguiranno i job day di settore organizzati dall’Ente stesso in tutte le province del Lazio.