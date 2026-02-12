Le crociere e l’onda lunga dei mini target

Spesso, parlando con la gente mi rendo conto che ancora oggi le crociere sono viste come una sorta di Love Boat piena di anziani facoltosi e un po’ noiosi. Un’immagine desueta, legata più al secolo scorso e a ricordi che fanno parte di un passato lontano. Le crociere oggi sono un’esperienza sempre più trasversale, capace di rispondere alle esigenze di pubblici diversi, eterogenei e in continua evoluzione.

Per questo poniamo attenzione, affinché tutti trovino la loro dimensione di vacanza, anche ai cosiddetti “piccoli target”: gruppi apparentemente limitati nei numeri, ma estremamente rilevanti se osservati nel loro insieme. Single, genitori separati, famiglie numerose, scolaresche, incentive aziendali: ciascun segmento rappresenta un universo di bisogni, aspettative e desideri differenti. Le crociere riescono a intercettare tutti questi profili grazie a una proposta flessibile e modulare, che consente a ogni ospite di costruire la propria esperienza in modo personalizzato.

GENITORI SINGLE E OLTRE

Un esempio emblematico è rappresentato dalle famiglie con bambini, che sempre più spesso scelgono la crociera per viaggi di lunga durata, inclusi itinerari complessi come il giro del mondo. A bordo trovano servizi dedicati, intrattenimento su misura, spazi sicuri e attività educative, mentre gli adulti possono godere di relax, cultura e scoperta. Allo stesso tempo, single e genitori separati apprezzano la possibilità di socializzare, vivere il viaggio senza rigidità e accedere a esperienze condivise che favoriscono incontro e convivialità.

Un altro segmento interessante è quello degli incentive ed eventi aziendali che, grazie ad aree come l’MSC Yacht Club, riescono a trovare nella nave l’ambiente ideale per le loro iniziative e i loro incontri senza rinunciare al lusso e alle comodità offerte a bordo. In forte crescita anche le scolaresche, che in questo periodo salpano in gita scolastica da diversi porti d’Italia, con la nave che diventa una vera e propria “piattaforma educativa galleggiante”, capace di coniugare apprendimento, divertimento e scoperta del territorio attraverso escursioni culturali.

SCUOLA GALLEGGIANTE

Guardiamolo da vicino questo segmento e chiediamoci perché la gita scolastica in crociera guadagna sempre più consensi. Il successo nasce da una combinazione di diversi fattori. Innanzitutto, la nave rappresenta spesso l’unica soluzione in grado di garantire lo spostamento e la gestione collettiva di gruppi numerosi, anche oltre 200 persone. Inoltre, offre un pacchetto di attività che va dalla pensione completa all’offerta di intrattenimento e servizi – spettacoli teatrali, discoteca, piscine, idromassaggi, fitness – che altre tipologie di viaggio non prevedono o comunque comporterebbero costi aggiuntivi e una gestione più complessa.

Un ulteriore valore aggiunto è la possibilità di organizzare escursioni a terra personalizzate, studiate nel dettaglio per le singole classi e affidate a guide qualificate, in grado di allineare le tappe ai programmi scolastici. Inoltre, per gli studenti la crociera è un vero e proprio sogno galleggiante, un’esperienza coinvolgente che unisce scoperta e senso di libertà; per i docenti costituisce un contesto facilmente controllabile, grazie a un ambiente delimitato dove regole, orari e divieti risultano più semplici da applicare.

Infine, c’è anche l’abilità degli agenti di viaggi, che è forse l’aspetto più importante. Sono infatti proprio loro a intercettare le esigenze delle scuole e costruire soluzioni su misura per ogni classe, tenendo conto dell’itinerario, delle tappe e degli obiettivi didattici. L’organizzazione di una gita in crociera richiede infatti ascolto, competenza e una pianificazione accurata. Ogni progetto è diverso e riflette l’età degli studenti, il percorso formativo e le indicazioni del consiglio di classe. In definitiva, l’agente di viaggi agisce come mediatore tra le esigenze educative della scuola e le opportunità offerte dalle crociere, trasformando il viaggio di istruzione in un’esperienza strutturata e completa, capace di coniugare valore formativo, sicurezza e momenti di svago e divertimento sotto la supervisione dei docenti.

OPPORTUNITÀ IN VISTA

I piccoli target, se considerati singolarmente, possono sembrare marginali. Tuttavia, messi insieme, costituiscono una fetta significativa del mercato e rappresentano una leva strategica fondamentale nel percorso di differenziazione del prodotto crocieristico. È proprio su questa molteplicità che si basa l’evoluzione del settore: non più un’offerta uguale per tutti, ma un ventaglio di possibilità pensate per adattarsi a stili di vita, età e motivazioni di viaggio differenti. Per questo Msc ha scelto di investire in una visione sempre più orientata alla personalizzazione.

L’obiettivo è creare un prodotto “cucito su misura”, capace di valorizzare le specificità di ogni ospite e offrire esperienze autentiche, memorabili e coerenti con le aspettative individuali. Dalla ristorazione all’intrattenimento, dalle escursioni ai servizi digitali, ogni elemento è progettato per rispondere a esigenze precise, senza rinunciare alla qualità e all’identità di brand.

La forza delle crociere oggi risiede proprio in questa capacità di adattamento. In un mercato turistico in continua trasformazione, i piccoli target diventano grandi opportunità: ascoltarli, comprenderli e integrarli in una strategia di lungo periodo significa costruire un’offerta più inclusiva, innovativa e sostenibile. Ed è in questa direzione che il futuro delle crociere continua a navigare.