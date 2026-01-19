Le destinazioni più richieste in agenzia per RateHawk

RateHawk, la piattaforma B2B di Emerging Travel Group, rivela le 5 destinazioni più gettonate tra le agenzie che hanno prenotato viaggi per i loro clienti nel 2025, un’indicazione preziosa in vista delle prossime vacanze 2026.

L’analisi mette in luce un’ampia varietà di mete: dalla destinazione più prenotata a quella con la crescita più rapida, passando per le scelte più lussuose e più convenienti, fino alle mete ideali per soggiorni di lunga durata.

MEDAGLIA D’ORO ALL’ITALIA

Roma, Milano, Firenze e Venezia sono state le mete preferite nel 2025 per le agenzie che hanno prenotato con RateHawk. L’Italia si posiziona al primo posto anche come spesa più alta del turismo del lusso: una famiglia di sei persone ha speso più di 311mila dollari per un soggiorno di 14 giorni in un boutique hotel a cinque stelle in Sardegna.

GIAPPONE SEMPRE PIÙ IN ALTO

Orami non è più una sorpresa, ma una conferma: il Giappone, anche in questa ricerca, ha registrato la crescita più rapida tra le 30 destinazioni più richieste, con un aumento del 94% su base annua delle prenotazioni alberghiere effettuate tramite la piattaforma.

Il Paese continua a toccare cifre da record e ad annoverarsi tra le mete turistiche più gettonate al mondo, superando i 30 milioni di arrivi ad ottobre 2025, secondo i dati dell’Organizzazione Nazionale per il Turismo del Giappone.

Tra le città più visitate vi sono Tokyo, Osaka e Kyoto, ma i turisti hanno già iniziato a scoprire località più remote ed esotiche come Okinawa e Hokkaido.



LA BOLIVIA META LOW COST

È la Bolivia la destinazione più conveniente dell’anno, con una tariffa media di 79 dollari a notte. I turisti hanno scelto prevalentemente di soggiornare a La Paz, vivace metropoli d’alta quota ricca di cultura Aymara, e a Santa Cruz, centro economico in rapida crescita circondato dalla giungla. Molti visitatori si sono avventurati alla scoperta del Salar de Uyuni, una spettacolare distesa di saline, con pernottamento sul posto.

MAR ROSSO A 5 STELLE

L’Egitto si è distinto per aver ottenuto il maggior numero di prenotazioni in hotel a cinque stelle, pari al 60% di tutti i soggiorni, per la maggior parte concentrati nella zona del Mar Rosso, tra Sharm el-Sheik, Hurghada, e Il Cairo.

ARUBA E MALDIVE OLTRE I TRE GIORNI

Partendo da una durata media delle prenotazioni di tre notti registrata a livello mondiale, Aruba e Maldive hanno invece registrato durate sopra la media, con 6 notti di permanenza.

La lontananza e l’idea di avere un po’ di relax spingono i viaggiatori a prolungare il soggiorno.

«Nel 2025 abbiamo raggiunto quota 2,9 milioni di strutture ricettive sulla nostra piattaforma. Lanciando uno sguardo a cosa ci riserverà il 2026, abbiamo in programma di continuare ad ampliare il nostro catalogo concentrandoci in particolare sulla fornitura diretta in Europa meridionale, nel Medio Oriente, nei Paesi dell’area Asia-Pacifico e in Nord America per offrire le migliori condizioni possibili ai nostri partner e ai loro turisti», ha dichiarato Astrid Kastberg, managing director di RateHawk.

RateHawk ha recentemente ricevuto il premio di Europe’s Best B2B Travel Provider ai World Tech Awards.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di RateHawk