Le Filippine fanno il pieno di turisti: obiettivo 7 milioni di arrivi dall’estero

Anno del pieno rilancio per le Filippine, che hanno chiuso il consuntivo 2023 con oltre 5,4 milioni di visitatori internazionali facendo anche registrare entrate turistiche per circa 7,8 miliardi di euro. Per il 2024 l’obiettivo è raggiungere i 7,7 milioni di arrivi dall’estero.

La maggior parte degli ingressi certificati, ben il 92%, è risultato di visitatori stranieri mentre l’8% è stato rappresentato da filippini residenti all’estero. Di grande rilievo anche il risultato dal mercato italiano: da gennaio a dicembre del 2023, gli italiani che hanno visitato le Filippine sono stati 22.496, superando di circa 10mila turisti il totale registrato nel 2022.

Legittima soddisfazione espressa dal segretario del Dipartimento del Turismo (Dot) Christina Garcia Frasco, che ha parlato con orgoglio dei risultati raggiunti: «Questi dati illustrano perfettamente la performance dell’industria del turismo sotto l’amministrazione Marcos. Da quando siamo entrati in carica, abbiamo fissato i nostri obiettivi per il settore non solo in termini di arrivi di visitatori internazionali, ma soprattutto per il numero di filippini, comprese le loro famiglie, che beneficeranno delle opportunità generate dai nostri sforzi costanti e continui affinché il settore cresca più di quanto ci siamo prefissati. Il turismo è un pilastro fondamentale per l’economia del Paese, e vogliamo assicurare al presidente, e ai nostri partner del settore pubblico e privato, che continueremo a concretizzare la volontà di questa amministrazione di fare del turismo un catalizzatore per la crescita economica e la rinascita».

Il responsabile del turismo ha inoltre sottolineato che l’industria turistica locale del Paese si sta riprendendo più velocemente del previsto. Le entrate del turismo internazionale del Paese sono aumentate del +124,87% e ora l’obiettivo ambizioso del Dipartimento Turismo per il 2024 è quello di raggiungere 7,7 milioni di arrivi di visitatori internazionali.