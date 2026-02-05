Le insegne Radisson su Palazzo San Gottardo Lake Como

Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura di Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel, segnando così il debutto del brand nel cuore di Como, una delle destinazioni più iconiche d’Italia. Tra piazza Cavour e piazza Volta, a pochi passi dal centro storico, il palazzo d’epoca, fresco di restauro, accoglie gli ospiti in 70 camere e suite. L’offerta si completa con un ristorante panoramico sul rooftop, una spa urbana ed esperienze private ed esclusive sul lago.

«Questa apertura rappresenta una tappa molto importante per Radisson Hotel Group, che fa il suo debutto in una destinazione storica e profondamente amata come Como – ha affermato Joep Peters, coo franchise di Radisson Hotel Group – Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel incarna perfettamente i valori del brand Radisson Collection: un forte legame con il patrimonio locale, un design ricercato e un concept pensato per viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche in location strategiche. Rafforzare la nostra presenza in Italia, in luoghi di grande rilievo culturale e lifestyle come Como, conferma il nostro impegno verso una crescita consapevole e la volontà di offrire soggiorni memorabili nelle destinazioni più dinamiche d’Europa».

«L’hotel segna la rinascita di un edificio iconico nel cuore di Como, restaurato con cura per preservarne il patrimonio storico e reinterpretato per una nuova ospitalità di lusso. Il nostro team è entusiasta di restituire alla città questo palazzo simbolo e di accogliere gli ospiti in uno spazio dove eleganza, cultura e accoglienza italiana si fondono armoniosamente. Palazzo San Gottardo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia di Como», ha dichiarato Guglielmo Sartoni, hotel manager.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Radisson Hotel Group