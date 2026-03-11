Le insegne voco by Ihg sull’hotel Parma & Congressi

L’Hotel Parma & Congressi, gestito dal Gruppo Inchotels, entra ufficialmente nel brand voco by Ihg, marchio premium del Gruppo InterContinental.

Ihg, marchio che ha in portfolio circa 6mila hotel e 40 strutture in Italia, è già presente a Parma e Reggio Emilia con il brand Holiday Inn Express, hotel gestiti sempre da Inchotels.

L’hotel diventa la quarta struttura voco by Ihg attiva nelle principali destinazioni italiane e la prima in Emilia Romagna.

«L’ingresso dell’Hotel Parma & Congressi nel mondo voco rappresenta per noi un passaggio strategico molto importante – commenta Emio Incerti, presidente del Gruppo Inchotels – significa portare a Parma uno standard internazionale di ospitalità mantenendo però il forte legame con il territorio. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente questa struttura come punto di riferimento per il turismo business, congressuale e per i grandi eventi che sempre più scelgono Parma e l’Emilia».

L’hotel ha già effettuato una prima operazione di restyling della hall, della reception e del ristorante. La ristrutturazione ha interessato anche 53 camere con la realizzazione di un nuovo lounge bar, di uno spazio polifunzionale dedicato a colazioni, coffee break, aperitivi e momenti di socialità serale.

Con 166 camere tra standard, superior e suite, 16 sale meeting modulari, ristorazione per 600 coperti e un auditorium da 450 posti, la struttura conferma la propria vocazione congressuale, rafforzando il ruolo di Parma come hub per eventi aziendali, meeting e grandi appuntamenti professionali.

Il progetto finale prevede una ristrutturazione articolata in più fasi che coinvolgerà progressivamente camere, aree comuni e servizi, con l’obiettivo di elevare ulteriormente standard qualitativi, design e innovazione tecnologica.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.