Le mete trendy del 2025 secondo Bild e New York Times

Quali sono le destinazioni che stanno conquistando la stampa internazionale per il 2025? Il prestigioso New York Times e la testata tedesca Bild hanno svelato le loro selezioni di mete imperdibili, le destinazioni trendy e alternative, con un focus su luoghi autentici, sostenibili e spesso lontani dal turismo di massa.

L’ITALIA SECONDO IL NEW YORK TIMES

Nella lista delle 52 destinazioni da visitare quest’anno stilata dal NYT, l’Italia è presente con tre mete turistiche. Si parte con Milano, che in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 risulta quanto mai coinvolgente con mostre, esperienze culinarie e il restauro di edifici storici come Palazzo Citterio. Nel 2025, la Settimana del Design sarà aperta al pubblico, offrendo un’esperienza più inclusiva.

Altra meta da non perdere è il Cammino Retico, un percorso di 170 chilometri tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia. Ideale per gli amanti del turismo lento, si snoda tra sentieri montani e borghi incantevoli, offrendo la possibilità di esplorarlo anche in bici elettrica o mountain bike.

Last but not least, il Sicily Divide, un itinerario di 460 chilometri che attraversa l’entroterra siciliano da Trapani a Catania. Tra vigneti, borghi storici e siti archeologici, il percorso invita a scoprire la vera essenza dell’isola, come sottolinea Giovanni Guarnieri, ideatore del progetto: “La vera attrazione della Sicilia sono i suoi abitanti”.

LA PUGLIA PROTAGONISTA PER BILD

Come detto, anche la stampa tedesca dedica spazio all’Italia, inserendo la Puglia tra le mete più trendy d’Europa. “La Puglia – scrive Bild nella sua edizione online – offre tutto ciò che potresti sognare in una vacanza nel Mediterraneo. Le spiagge di sabbia bianca della costa salentina, le affascinanti strade di Alberobello con i suoi iconici trulli e la deliziosa cucina pugliese rendono questa regione la destinazione perfetta per gli intenditori. La Puglia mostra un lato tranquillo e autentico dell’Italia, lontano dal solito trambusto turistico”.

LE METE EUROPEE EMERGENTI

La Bild e il New York Times includono tra le mete emergenti del 2025 altre destinazioni europee che offrono un mix di natura, cultura e autenticità. Tra queste, l’Albania. Secondo Bild la riviera albanese, con villaggi costieri come Ksamil e Himara, sta diventando sempre più popolare. Spiagge appartate, acque cristalline e un’atmosfera rilassata la rendono perfetta per chi cerca una fuga lontano dal caos.

Altra meta la Slovenia. Dalle Alpi Giulie al Lago di Bled, il Paese è un paradiso per gli escursionisti. Il Parco del Triglav e la cucina slovena, influenzata da tradizioni italiane, austriache e balcaniche, completano il fascino di questa destinazione in ascesa. Da visitare nel 2025 anche la Georgia. Situata tra Europa e Asia, offre un’esperienza unica tra cultura e natura. Tbilisi, la regione vinicola di Kakheti e i paesaggi montani del Caucaso conquistano i visitatori con la loro autenticità e la calorosa ospitalità.

Non è da meno, secondo il giornale tedesco la Macedonia del Nord. Il Lago di Ocrida, patrimonio UNESCO, offre acque cristalline, monasteri antichi e un’atmosfera di calma e bellezza ideale per una vacanza rilassante. Infine le Azzorre, in Portogallo. Questo arcipelago vulcanico nell’Atlantico offre paesaggi spettacolari, sorgenti termali e l’opportunità di avventure uniche, come l’osservazione delle balene e le escursioni sui vulcani.

UN VIAGGIO GLOBALE

Tra le altre destinazioni segnalate invece dal New York Times, spiccano luoghi legati ad anniversari importanti, come l’Inghilterra di Jane Austen, che celebra 250 anni dalla nascita della scrittrice, e Amsterdam, che festeggia i suoi 750 anni. Ci sono anche mete rese recentemente accessibili, come la Valle Nangma in Pakistan e Nuuk, in Groenlandia, grazie al nuovo aeroporto internazionale.

Altre proposte includono Koh Samui in Thailandia, legata alla terza stagione della serie “White Lotus”, e New York, che nel 2025 celebra 400 anni con una ricca offerta culturale, dalla riapertura della Frick Collection all’espansione del New Museum.

Per i turisti americani e tedeschi, e non solo, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Che i viaggi abbiano inizio.