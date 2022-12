Le prime pagine del 2022

de L’Agenzia di Viaggi Magazine

Tanta attualità, e ancora report, analisi, interviste ed edizioni speciali. Nell’anno della grande ripartenza del mondo del turismo organizzato – con la caduta delle restrizioni introdotte nel 2020 per la pandemia di Covid-19 – L’Agenzia di Viaggi Magazine ha continuato a informare i suoi lettori su tutte le evoluzioni della travel industry, ogni giorno con il suo quotidiano online ma anche con il suo storico giornale cartaceo, in stampa dal 1964 e ancora oggi assoluto punto di riferimento per agenzie di viaggi e tour operator.

Dopo il corposo riavvolgimento del nastro che abbiamo pubblicato qualche giorno fa – i Fatti dell’Anno 2022 raccontati raccontate al trade, mese per mese dalla redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine – ecco di seguito le prime pagine del 2022. Dalla fine delle restrizioni al caos voli passando per l’effetto guerra; ma anche acquisizioni, rebranding, nuove destinazioni e vecchi problemi.

16 MARZO: A febbraio prima il ministro della Salute, Roberto Speranza, riapre le frontiere italiane al mondo e il premier Draghi annuncia che lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre marzo, poi arriva la batosta della guerra con la Russia di Vladimir Putin che invade l’Ucraina. Il giornale racconta paure, timori e speranze per il nuovo anno facendo parlare le agenzie di viaggi, unico reale termometro della travel industry. Il nuovo periodo però segna anche la centralità delle assicurazioni di viaggi, il ritorno per le crociere delle flotte al completo per l’estate e la nuove tendenze tecnologiche tra metaverso, token e criptovalute.

30 MARZO: Cadono le restrizioni legate al Covid in buona parte dell’Europa e il settore del travel inizia a lavorare per il pieno rilancio. Ma l’Italia – protagonista Nato accanto agli Stati Uniti – dice addio al turismo russo alto spendente. La linea dura delle sanzioni contro Putin& Co., mirate a fermare l’invasione dell’Ucraina, è stata sposata appieno dal nostro Paese. Sul futuro però pende anche l’incognita fuel surcharge. Nel frattempo debutta ai Caraibi Wonder of the Seas, la nave di Royal Caribbean che è anche la più grande al mondo.

10 APRILE: La Bit di Milano torna in presenza e tornano anche i tour operator: tra gli stand, come sul mercato. In fiera si respira l’aria di un ritorno al futuro tastando proprio il polso degli operatori: dal salto tecnologico al diktat della sostenibilità, fino alla resilienza, nuovo asso nella manica del trade. Sempre in fiera L’Agenzia di Viaggi Magazine torna con l’Annuario aggiornato: 5.800 le adv dettaglianti (7mila in totale), mille in meno rispetto al 2019. Nel frattempo, dal Nord Europa arrivano i primi segnali del caos voli e aeroporti che segnerà la stagione estiva.

4 MAGGIO: Con le flotte al completo e addirittura nuovi ingressi, i big player delle crociere vanno incontro alla ripartenza che nel 2023 dovrebbe già vedere la cruise industry tornare ai livelli pre-Covid. Si evolve, nel frattempo, il “modello vacanza”, che anche in mare è sempre più tailor-made con esperienze personalizzate a terra e a bordo. Il booking però è ancora, purtroppo, molto last minute. Nel settore Aviation, invece, decollano la francese La Compagnie con i voli all business per gli Usa, e la compagnia Aeroitalia nata dall’ambizione di Efromovich e Intrieri.

25 MAGGIO: Il Mare Italia torna prepotentemente alla ribalta, ma a differenza degli ultimi due, l’estate nostrana compete – senza più i paletti del Covid – con l’outgoing. Ma saranno sempre le nostre spiagge ad avere la meglio: lo dicono i network. Le reti di agenzie evidenziano il successo di villaggi, crociere, sud e isole con il booking che però impennerà sotto data. Expedia lancia Open World, una nuova piattaforma ecommerce che punta sull’intelligenza artificiale. Mentre il governo prova ad accelerare la privatizzazione di Ita Airways, la compagnia lancia una piattaforma per l’incoming.

8 GIUGNO: Con l’estate alle porte, il travel si interroga su come vendere viaggi alle nuove generazioni di turisti, tra tecnologia e spinta “green”. Tornano anche le gite scolastiche con le agenzie che mettono in guardi rispetto ai problemi irrisolti dopo due anni di Covid. Sul fronte delle crociere, Explora I – prima nave del brand luxury di Msc – tocca il mare. Nel tour operating Going integra i Viaggi del Delfino, mentre la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, Neos, annuncia il ritorno del volo Roma-L’Avana.

22 GIUGNO: Caro prezzi e inflazione rischiano di rallentare la ripresa, pesando soprattutto sui budget delle famiglie italiane, secondo l’stat. Eppure, secondo il Censis, nella primavera-estate post restrizioni a tutto si rinuncerà tranne che al “bene vacanza”. Nel frattempo gli Stati Uniti aboliscono il tampone Covid in ingresso per i turisti e il Giappone riapre ai tour di gruppo. Il t.o. Veratour, invece, spinge sulla rete delle agenzie Verastore. In Nord Europa esplode il caos voli con numerosi disagi: Lufthansa cancella mille voli a luglio.

6 LUGLIO: In piena estate si analizza “il moto ondulatorio” del tour operating italiano che torna alla ribalta, forte anche degli aiuti statali e del ruolo di Astoi e dle suo presidente Pier Ezhaya, e dimostra di funzionare nonostante alcune “sparizioni” dal mercato e il rilancio di brand storici. Dalla Thailandia a Cuba, intanto, numerosi Paesi riaprono al turismo e allentano le restrizioni. In Nord Europa, intanto, il caos voli impone ad alcuni aeroporti di attivare il tetto ai voli giornalieri.

20 LUGLIO: II disservizi aerei scatenano un effetto domino su tutta la filiera: dagli aeroporti ai viaggiatori passando per t.o. e agenzie. Intanto scali e compagnie aeree corrono ai ripari riprogrammando gli operativi, anche in vista dell’autunno. Intanto a Saint-Nazaire, in Francia, è alle fasi finali di costruzione la più grande nave da crociera a gas naturale liquefatto: a realizzarla è Msc Crociere e si chiamerà World Europa. Il ministero degli Esteri italiano, infine, lancia la nuova release di Viaggiare Sicuri, lanciata in concomitanza con la ripresa ufficiale dei viaggi.

28 SETTEMBRE: Le elezioni del 25 settembre sanciscono la vittoria della coalizione di centrodestra. Tutto il travel italiano si prepara a bussare alla porta del nuovo governo con un lungo elenco di richieste: dai fondi mirati alla revisione del Codice del Turismo, alla pari dignità per incoming e outgoing, fino alla diminuzione della pressione fiscale e la lotta all’abusivismo. Intanto, torna nelle cronache Investindustrial – il fondo di Andrea Bonomi che per alcuni anni ha detenuto il controllo di Valtur – che rileva il 52%di Eataly. Sul fronte del trasporto aereo – mentre si avviano le trattative tra Certares e il Mef per la vendita di Ita, Vueling annuncia tagli al personale a Roma. Il Gruppo Msc, dopo l’esclusione dalle trattive per Ita, si crea la sua compagnia aerea in casa lanciando Msc Air Cargo.

12 OTTOBRE: Lotteria dei prezzi, rincari, caro-energia e (probabile) fine del settore low cost. Il tour operating va in fiera a Rimini alla ricerca di nuovi equilibri. Nel frattempo Pier Ezhaya viene rieletto alla guida di Astoi, e Fabio Lazzerini, ad di Ita Airways racconta la fase due della compagnia dopo la fuoriuscita del presidente, Alfredo Altavilla. L’incoming infine fa i conti con tutti i nodi irrisolti dopo due anni di pandemia e un’estate lunga e piena di soddisfazioni.

13 OTTOBRE: Tariffe aeroportuali, carenza di personale, slot, cielo unico e decarbonizzazione: un ampia disamina delle sfide che attendono il trasporto aereo: un’industria che deve ripensare i suoi modelli dopo la pandemia. Nel frattempo aumentano i Paesi che riaprono al turismo senza restrizioni e nel mondo delle crociere vengono snelliti sempre di più i protocolli di sicurezza.

9 NOVEMBRE: Il report annuale di Euromonitor International raccontato come una guida pratica al 2023 del travel: dai big data al metaverso con la parola d’ordine della sostenibilità. Il ceo di TripAdvisor, Matt Goldberg, durante la Phocuswright Conference 2022 di Phoenix punta invece su experience e smart data per far ripartire il travel online. Nel frattempo il panorama della distribuzione in Italia vede ormai le agenzie concentrarsi in tre grandi network: Welcome Travel Group, Gattinoni e Bluvacanze.

23 NOVEMBRE: Riparte dal “Via” il turismo organizzato, che ricapitola le sue priorità agli Stati Generali di Chianciano Terme. Mittente: il nuovo ministro del Turismo, Daniela Santanchè che non partecipa però all’evento. Intanto il travel si prepara all’inverno e alle mosse future. da Alpitour a Hotelbeds si impone una visione industriale per poter dare un nuovo slancio all’intera filiera.

7 DICEMBRE: Corridoi turistici, guerra in Ucraina e green pass illimitato, Schiphol è in tilt, Aeroflot lascia l’Italia, Gattinoni prende il 100% di Robintur, Daniela Santanchè è il nuovo ministro del turismo e la crisi Blue Panorama, fino alla nomina di Ivana Jelinic alla guida dell’Enit. Un anno di notizie raccontate da L’Agenzia di Viaggi Magazine.