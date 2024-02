Le quattro stagioni della Valtellina in Bit

Valtellina Turismo partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo ospite dello stand della Regione Lombardia (Pad.3 – stand C19, 31 D20, 32).

Un appuntamento importante per il territorio, e un’occasione per far conoscere e ricordare il ricco prodotto turistico che caratterizza la provincia di Sondrio e l’opportunità per illustrare ai visitatori e al trade le sue potenzialità come meta turistica adatta ad ogni stagione.

In primavera, il momento migliore per ammirare il risveglio della natura e scoprire la storia della valle attraverso i numerosi palazzi storici; in estate con gli itinerari pensati per le due ruote, o i percorsi perfetti per gli amanti del trekking; in autunno, tempo di vendemmia e il periodo migliore dell’anno per organizzare una visita in una delle cantine del territorio; infine, in inverno, quando gli amanti della neve e degli sport invernali possono sbizzarrirsi tra le infinite possibilità che questo territorio propone.

Tra le varie novità 2024 c’è l’apertura della via Orientale del Cammino mariano delle Alpi, che si aggiungerà alla già fruibile Via Occidentale, un itinerario di trekking che tocca alcuni dei luoghi sacri della devozione mariana.

Poi, l’importante appuntamento con il Giro d’Italia che quest’anno vedrà Livigno tra i grandi protagonisti di tappa e la conferma anche dell’enjoy Stelvio Valtellina, l’appuntamento che prevede durante l’estate un calendario di chiusure al traffico motorizzato delle salite più importanti della provincia di Sondrio per tutti gli appassionati di ciclismo su strada.