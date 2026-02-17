Le traiettorie indigene di Tipicità Festival

È “Traiettorie indigene” il filo conduttore della 34ª edizione di Tipicità Festival, svelata a Milano nel corso di Bit 2026 e in pieno clima olimpico.

Organizzato dal Comune di Fermo in collaborazione con un pool di enti e partner privati, dal 6 all’8 marzo negli spazi del Fermo Forum, l’evento rilancia la sua missione storica: raccontare l’eccellenza locale nel contesto globale. Al centro restano l’esperienza, i prodotti, la manifattura, le destinazioni che parlano dell’Italia autentica o, più precisamente, di un mosaico di micro-Italie.

All’esperienza del Made in Marche si affiancano sempre più storie e realtà che raccontano la Tipicità del Made in Italy: dalla Sicilia al Trentino, accoglienza, resistenza e ingegno prenderanno forma lungo il percorso della Tipicità Experience, accanto al meglio della produzione marchigiana. A sublimare l’unicità della gastronomia italica anche un premio nazionale, destinato alle famiglie imprenditoriali che da generazioni producono le materie prime di quella cucina italiana che l’Unesco ha recentemente riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità.

«Traiettorie indigene – spiega il direttore Angelo Serri – sono quei sentieri che offrono al viaggiatore il “lusso” di perdersi. Strade che ci portano al cuore del villaggio globale, lontano dal “folklore da cartolina”, dentro esperienze vere: sapori, destinazioni, idee e manifattura che compongono un affresco in continuo movimento».

Questo il programma di Tipicità Festival 2026, articolato in quattro aree tematiche principali:

– Area Congress: spazio ai grandi temi e al futuro del territorio.

– Teatro delle Esperienze: open space, dove la voce dei territori prende vita attraverso momenti di presentazione, degustazione e co-creazione.

– Accademia: area di live show cooking, dove la scelta degli ingredienti e la manualità diventano racconto, mettendo a confronto culture vicine e lontane.

– Sala LiFe (Lieviti & Fermenti): la nuova area che apre ai rituali e alle esperienze.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Tipicità