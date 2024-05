Le Var, tutta la Francia in una regione a due passi dall’Italia

Dal Mediterraneo con 230 spiagge e 5 isole alla montagna delle Alpi, passando per l’entroterra con due parchi naturali ed un parco nazionale. È quanto mette in vetrina la regione, o per meglio dire, il dipartimento di Le Var, un concentrato di Francia che può contare sulle iconiche mete di Saint Tropez e Marsiglia, sulla sorprendente Tolone e su una miriade di attrattive che vanno dal patrimonio della memoria dello storico sbarco degli alleati – di cui proprio quest’anno ricorre l’80esimo anniversario – fino al cicloturismo.

Tutto questo è stato presentato a Roma nel corso di un workshop organizzato da Atout France e dal Var Tourisme, giunto alla sua quarta edizione, la prima nella capitale (le tre precedenti si erano svolte a Milano).

«Questo dipartimento che si estende dal sud della Francia, con 400 km di coste al nord del Paese attraverso i suggestivi paesaggi della Provenza – ha sottolineato Alexandre Bezardin, vicedirettore di Atout France – è una delle offerte più complete e per il mercato italiano rappresenta una comoda soluzione di viaggi e vacanze, raggiungibile facilmente in auto dal nord Italia e con un’offerta aerea di ben 47 voli settimanali verso Nizza e Marsiglia. Le Var sarà anche coinvolta nelle imminenti Olimpiadi, grazie alle sue strutture d’eccellenza per la nautica».

A proposito dei Giochi, Bezardin ha confermato le stime previsionali che parlano di almeno 16 milioni di visitatori durante le gare, con un “tutto esaurito” negli alberghi e nelle strutture extra-alberghiere che sta già mettendo a dura prova gli stessi TO che speravano di avere maggiori margini di programmazione.

Ma per tornare al dipartimento di Le Var, il direttore marketing di Var Tourism, Anthony Matteuzzi, ha tenuto a precisare che «l’offerta turistica per il 2024 spazia dalla storia, con le celebrazioni dello sbarco in Provenza, previste dal 15 agosto a fine mese, alle eccellenze naturalistiche come il Lago di Sainte Crox nelle gole del Verdon, meta ideale per sportivi ed escursionisti, che dal 14 al 22 settembre in occasione dei suoi 50 anni sarà il palcoscenico di eventi. Spettacoli pirotecnici e animazioni coinvolgenti».

«Ci sono poi le opportunità per il turismo outdoor, per il cicloturismo con 136 km di piste, la scoperta dei borghi medievali accanto alle iconiche destinazioni di Saint Tropez e Saint Raphael – prosegue Matteuzzi – La nostra strategìa è rivolta ad un allungamento della stagionalità, da marzo a novembre, puntando anche alle offerte enogastronomiche e all’arte con i musei e una intensa vita culturale grazie ad eventi di moda, esposizioni e rassegne di artisti internazionali. Crediamo molto nel bacino italiano che è tra i primi cinque più importanti del nostro incoming e può vantare un volume complessivo di 8 milioni di pernottamenti internazionali».

Ad animare il workshop di Roma erano presenti i rappresentanti di Saint Tropez, con il direttore Jean Francoise Andrè, che ha evidenziato l’apertura di nuovi alberghi a 5 stelle per il consolidamento di un’offerta luxury, e i rappresentanti di Roquebrune sur Argens, del Port des Maures e di Tolone. In altre parole un’offerta che, attraverso le proposte di slow tourism, viaggi e soggiorni alla scoperta delle eccellenze naturali di Le Var, ben si coniuga con lo slogan adottato da atout France per le campagna promo: “Sogna in grande, vivi slow”.

La foto all’interno dell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa di Var Tourism.