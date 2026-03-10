Lecce, Fiermontina Luxury Home entra in Virtuoso

La Fiermontina Luxury Home di Lecce è entrata ufficialmente in Virtuoso, network globale su invito dedicato al travel leisure di alta gamma, composto da oltre 1.200 agenzie e più di 20.000 travel advisor d’élite in oltre 50 Paesi.

Un ingresso che rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza del Salento nei circuiti del turismo luxury più qualificato al mondo. «Siamo fieri di essere entrati in Virtuoso perché, come family business indipendente, questo riconoscimento valorizza la nostra visione autentica, culturale e su misura, in cui l’arte diventa una storia da raccontare. Connetterci con una community globale di travel advisor altamente qualificati permette a La Fiermontina Luxury Home e a La Fiermontina Family Collection di rafforzare il valore di essere l’unico hotel del Salento nel network, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento anche per i mercati asiatici più esigenti», ha dichiarato Alessandra Brucoli, sales & marketing manager de La Fiermontina Family Collection.

L’ingresso in Virtuoso conferma il percorso di crescita internazionale della collezione di cinque dimore esclusive tra Salento, Francia e Marocco, destinazioni scelte per l’equilibrio tra arte, natura, gastronomia multiculturale ed esperienze immersive. Tra le proprietà simbolo, La Fiermontina Luxury Home, antica masseria del XVII secolo nel centro di Lecce, circondata dalle mura cinquecentesche della città, premiata nel 2025 con una chiave Michelin.

L’ingresso nel network Virtuoso consente alla proprietà di accedere a una community globale di advisor specializzati nei viaggi high-end, rafforzando la visibilità internazionale verso viaggiatori affluent che ricercano esperienze autentiche, personalizzate e culturalmente significative.

