L’editoriale: “La carta è riciclata, le notizie no”:

“La carta è riciclata, le notizie no”. Se fosse uno slogan, sarebbe questo: sintesi perfetta dell’ennesimo nuovo corso de L’Agenzia di Viaggi Magazine, dove la spinta sempre più forte sull’attualità – vedi le cronache da Israele e il servizio su climate change e turismo che aprirà lo speciale Ttg – fa il paio con l’urgenza di dare, noi stessi, un contributo al benessere del pianeta. Una goccia nel mare. O meglio, un ramo in una foresta.

La svolta consiste dunque nell’impiego di carta Nautilus, prodotta appunto da materiale riciclato e certificata Fsc, acronimo che sta per Forest Stewardship Council, il cui claim gioca su tre “F”– Forest For all Forever – e punta proprio alla tutela dei polmoni verdi. Una carta conforme ai migliori standard green, ma non per questo di qualità peggiore. Anzi.

Introdotta, non a caso, alla vigilia di un’importante ricorrenza che cadrà il prossimo anno: i 60 anni di vita e di pubblicazioni ininterrotte de L’Agenzia di Viaggi. Storia che origina nel lontano 1964, quando il turismo si avviava a diventare di massa e un uomo – il nostro visionario fondatore Marco Valerio Ambrosini – dava alla luce a Roma il numero zero del primo giornale per professionisti del turismo in Italia.

Svolte, capitomboli e piroette – come recita la prossima copertina – in questi anni non sono affatto mancati. Ma noi siamo ancora qui con volti nuovi, strumenti più attuali, sensibilità mutate, ma il perenne e ossessivo intento di fare il miglior giornalismo di servizio possibile.