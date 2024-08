Lefay Resort, un bilancio di sostenibilità da applausi

Consuntivo all’insegna della sostenibilità per Lefay Resorts & Residences. Ha reso noto il suo bilancio, come ogni anno verificato da enti terzi, esponendo in modo trasparente i risultati del Gruppo, in termini economici, ambientali e territoriali, nonché gli obiettivi di miglioramento.

Accanto ai dati ufficiali del fatturato di 41 milioni di euro – generati dai due resort in gestione che hanno fatto registrare quasi 92mila presenze e dove operano 400 collaboratori – la società ha volutamente sottolineato il proprio percorso virtuoso con il 78% di fabbisogno energetico autoprodotto, il 56% delle posizioni manageriali ricoperto da donne, il 95% di soddisfazione della clientela, 17 premi vinti come “Miglior Spa sostenibile al mondo 2023”.

E per il 2023 proprio il segmento “Resort operations” (ovvero la gestione alberghiera) ha visto un aumento di fatturato (+11% vs. 2022) e l’occupazione media annuale si è attestata al 74%. E ancora: anche per il 2023 il Gruppo si è riconfermato “carbon neutral”, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co 2 , dirette e indirette.

Grazie alle pratiche sostenibili implementate è stato riscontrato un trend decrescente dei consumi energetici e delle emissioni dirette di gas serra. Inoltre, sul versante del personale, per la terza volta Lefay Resort figura tra le realtà certificate “Top Employers Italia”, le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte, i vertici della società sottolineano il progetto “BeLefay”, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e, allo stesso tempo, potenziare l’attrattività del brand.

Tra i progetti futuri l’apertura di due strutture, situate in Toscana e Svizzera,e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco di Lefay Resort & Spa Lago di Garda.

«Con la pubblicazione della decima edizione del bilancio della sostenibilità – sottolinea Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences – diamo evidenza di un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono per noi asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort».