Legge sui Cammini, sì della Camera: 5 milioni di fondi

Il via libera della Camera alla Legge sui Cammini, per i quali è previsto un investimento di 5 milioni di euro, è un nuovo tassello a favore del turismo lento e sostenibile e al Mitur si brinda: «L’approvazione – ha commentato il ministro del turismo Daniela Santanchè – è un passo importante verso una legge che riconosce l’importanza dei cammini, dando centralità strategica al Mitur nelle azioni di promozione degli itinerari d’Italia, grazie anche all’istituzione di strumenti come la cabina di regia, la banca dati, il tavolo permanente e il programma di sviluppo, che consentiranno un dialogo continuo tra i soggetti coinvolti».

«Si va verso una storica legge a supporto del turismo lento e sostenibile – ha aggiunto il ministro – e in direzione della riscoperta dei territori più nascosti, che sono tanto custodi di tradizioni autentiche quanto vettori di destagionalizzazione. Uno strumento che, in virtù di un investimento da 5 milioni di euro nel periodo 2026-2028 più un milione annuo a partire dal 2029, che si aggiungono agli oltre 30 milioni già stanziati per questo segmento, sarà fondamentale per aumentare la nostra competitività a livello internazionale e rafforzare la strategia del governo orientata a rendere il turismo sempre più efficiente, performante e virtuoso».

Nel dettaglio, il testo normativo stabilisce che vengano “promossi e valorizzati i cammini, anche comprensivi delle vie d’acqua fluviali e marine, nonché delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore (a eccezione di quelli indispensabili per favorire l’accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità), articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati”.

LE FINALITÀ DELLA LEGGE

In particolare, la promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell’accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali.

E ancora, “l’incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all’evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; e infine lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano attraverso la tutela dell’ambiente e del paesaggio. I fondi stanziati sono ripartiti in 2 milioni per il 2026, 1,5 milioni per il 2027, 1,5 milioni per il 2028 e 1 milione a decorrere dal 2029″.

Nello specifico, poi, l’articolo 2 della Pdl disciplina la banca dati dei cammini d’Italia, mentre l’articolo 3 prevede l’istituzione di una cabina di regia nazionale, con il compito, tra gli altri, di definire gli standard di qualità dei cammini d’Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione.

L’articolo 4 sancisce l’istituzione di un tavolo permanente per i cammini d’Italia, presieduto dal ministro del Turismo e composto dai membri della cabina di regia, da esperti e da rappresentanti di istituzioni e associazioni attive nel settore culturale e turistico, con la funzione di favorire la collaborazione interistituzionale per lo sviluppo dei cammini attraverso, tra l’altro, l’elaborazione di proposte normative e il monitoraggio delle problematiche.