L’Egitto secondo Alidays: una nuova proposta su misura

Alidays ha presentato la sua prima grande novità del 2026: l’Egitto. Il Paese nordafricano, nella visione di Alidays, non è un semplice itinerario da seguire, ma un percorso da costruire, in cui ogni dettaglio viene considerato come un elemento capace di fare la differenza: il transfer è privato, gli hotel in cui si soggiorna sono unicamente cinque stelle, i veicoli utilizzati per le escursioni sono privati e le guide parlano sempre italiano.

LE OPZIONI DI VIAGGIO

La proposta, attraverso glanCe, il brand dell’operatore caratterizzato dall’esclusività dei servizi, si articola intorno a una serie di esperienze combinabili e personalizzabili. Il punto di partenza è Il Cairo, dove il soggiorno può includere escursioni private alla scoperta dei luoghi iconici e degli spazi meno conosciuti della città. Dalla capitale si prosegue poi per Luxor o Assuan, scegliendo tra la tradizionale imbarcazione a vela Dahabeya, per chi cerca intimità e autenticità, o a bordo di una motonave 5 stelle lusso, per chi desidera comfort elevato e servizi strutturati. A completare l’offerta ci sono le crociere sul lago Nasser, da Assuan ad Abu Simbel, i soggiorni a Luxor e Assuan, per visite più approfondite, e gli itinerari che prevedono l’integrazione con altre destinazioni, come, ad esempio, Dubai.

I tour su base individuale possono spaziare da un long weekend al Cairo, o ad Alessandria, a soggiorni più articolati che combinano la capitale con l’Oasi di Siwa, offrendo così esperienze diverse per contenuto e intensità, sempre costruite su misura.

«Aprire il 2026 con una new entry come l’Egitto è per noi molto significativo, perché ci permette di dare continuità alla nostra visione attraverso una destinazione che, per l’unicità che la definisce — tra eredità storico-monumentale e capacità di dialogare con la modernità — si inserisce in modo naturale nel nostro approccio al viaggio, fondato sull’attenzione alla persona, sull’autenticità dei contenuti e su un servizio costruito su misura», ha commentato Davide Catania, amministratore delegato di Alidays.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alidays