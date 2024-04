L’Ehma festeggia a Venezia 50 anni di attività

L’European Hotel Managers Association, Ehma, associazione nata nel 1974 dall’idea di alcuni albergatori con l’obiettivo di mantenere e migliorare gli standard di eccellenza nel settore che conta oggi più di 440 soci in 23 Paesi europei, festeggia i 50 anni e sceglie Venezia come meta della sua Assemblea generale annuale.

Il tema dell’incontro, che si svolgerà dal 12 al 14 aprile, sarà il “Capitale umano e la sfida di coinvolgere nuovi giovani professionisti nell’ospitalità” che sarà affrontato e sviluppato durante l’educational day di sabato 13 aprile.

Tra i momenti più attesi della riunione, la consegna del premio “European hotel manager of the year”, per celebrare il direttore d’albergo Ehma che si è particolarmente distinto durante l’anno, e l’”Ehma Hans Koch lifetime achievement”, che premia i direttori generali in pensione di Ehma che nel corso della loro carriera hanno contribuito in modo significativo al miglioramento del business alberghiero e dell’Associazione stessa, nonché l’”Ehma sustainability award diversey” e il “Best practics award”, un riconoscimento al direttore generale d’hotel che ha mostrato iniziative volte a salvaguardare l’ambiente e a supportare le comunità locali, oltre a una condotta aziendale corretta.

«Questo incontro a Venezia rappresenta il culmine di 50 anni di vivace vita associativa con soci provenienti da tutta Europa per celebrare il nostro dinamico presente, il nostro prestigioso passato e immaginare il nostro stimolante futuro – commenta Panos Almyrantis, presidente Ehma, delegato nazionale di Grecia & Cipro e chief development officer di Ella Resorts ad Atene – La nostra visione è quella di essere l’associazione preferita dai direttori di hotel e rappresentare gli alberghi più unici e prestigiosi in Europa. Ehma è un’associazione di persone, non di hotel, e il nostro obiettivo è promuovere l’amicizia e lo spirito amicale tra i soci, sostenere un ambiente di networking inclusivo e stimolante, condividere esperienze e intuizioni, dare supporto per comunicare efficacemente all’interno del settore alberghiero con integrità, lealtà e fiducia, nonché facilitare la formazione continua con il sostegno di importanti scuole internazionali. Nel corso degli anni, l’organizzazione ha sviluppato un approccio moderno e progressista, promuovendo una visione espansionistica che adatta il ben noto know how europeo alle richieste in rapida evoluzione del settore dell’ospitalità internazionale».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ehma