L’Enit porta la fiaccola delle Olimpiadi

15 Gennaio 15:32 2026

Un accordo per potenziare la promozione turistica dell’Italia, quello firmato da Fondazione Milano Cortina 2026 ed Enit.

Per Andrea Varnier, ceo del Comitato organizzatore di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, si tratta di «un’alleanza strategica per il futuro del turismo nazionale: insieme, confermiamo che i Giochi rappresentano una vetrina globale senza eguali, capace di raccontare un’Italia innovativa, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. È un’opportunità unica per consolidare un’immagine positiva dell’Italia nel mondo e generare un’eredità di valore per l’intero sistema Paese».

«I Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione irripetibile, un’opportunità di crescita e sviluppo sociale ed economico, con il turismo e lo sport a fare da traino per il territorio. Un simile evento, di portata mondiale, richiama turisti internazionali provenienti da ogni continente», ha commentato la presidente dell’Enit, Alessandra Priante. «Il nostro osservatorio – ha aggiunto – ha notato come, negli ultimi anni, gli eventi sportivi siano stati tra i maggiori driver del turismo, crescendo rispetto al passato, attirando turisti anche dall’estero e facendo conoscere le perle del nostro territorio. Siamo certi che sarà un successo per il nostro Paese».

UNA SINERGIA PER L’ITALIA

Da oltre un secolo, Enit è impegnata nel rafforzamento dell’industria turistica nazionale. In questo quadro, la sinergia con il comitato organizzatore favorirà l’integrazione e la promozione dell’offerta turistica e dei servizi culturali su scala nazionale. Enit sosterrà inoltre iniziative dedicate ad alcune eccellenze locali, pilastri del “marchio Italia”, che contribuiranno a rendere l’esperienza olimpica e paralimpica un viaggio attraverso l’identità italiana.

La sponsorizzazione dell’evento apre così a un’occasione di visibilità internazionale, permettendo di legare Enit, il sistema istituzionale del ministero del Turismo, il marchio Italia e la piattaforma Italia.it ad alcuni dei principali valori dei Giochi: eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di appartenenza nazionale. In questo contesto, l’Italia viene raccontata non solo come Paese ospitante, ma come destinazione globale, capace di esprimere qualità, visione e attrattività, attraverso i canali ufficiali di uno degli eventi più seguiti al mondo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Enit
