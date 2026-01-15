L’Enit porta la fiaccola delle Olimpiadi

Un accordo per potenziare la promozione turistica dell’Italia, quello firmato da Fondazione Milano Cortina 2026 ed Enit.

Per Andrea Varnier, ceo del Comitato organizzatore di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, si tratta di «un’alleanza strategica per il futuro del turismo nazionale: insieme, confermiamo che i Giochi rappresentano una vetrina globale senza eguali, capace di raccontare un’Italia innovativa, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. È un’opportunità unica per consolidare un’immagine positiva dell’Italia nel mondo e generare un’eredità di valore per l’intero sistema Paese».

«I Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione irripetibile, un’opportunità di crescita e sviluppo sociale ed economico, con il turismo e lo sport a fare da traino per il territorio. Un simile evento, di portata mondiale, richiama turisti internazionali provenienti da ogni continente», ha commentato la presidente dell’Enit, Alessandra Priante. «Il nostro osservatorio – ha aggiunto – ha notato come, negli ultimi anni, gli eventi sportivi siano stati tra i maggiori driver del turismo, crescendo rispetto al passato, attirando turisti anche dall’estero e facendo conoscere le perle del nostro territorio. Siamo certi che sarà un successo per il nostro Paese».

UNA SINERGIA PER L’ITALIA

Da oltre un secolo, Enit è impegnata nel rafforzamento dell’industria turistica nazionale. In questo quadro, la sinergia con il comitato organizzatore favorirà l’integrazione e la promozione dell’offerta turistica e dei servizi culturali su scala nazionale. Enit sosterrà inoltre iniziative dedicate ad alcune eccellenze locali, pilastri del “marchio Italia”, che contribuiranno a rendere l’esperienza olimpica e paralimpica un viaggio attraverso l’identità italiana.

La sponsorizzazione dell’evento apre così a un’occasione di visibilità internazionale, permettendo di legare Enit, il sistema istituzionale del ministero del Turismo, il marchio Italia e la piattaforma Italia.it ad alcuni dei principali valori dei Giochi: eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di appartenenza nazionale. In questo contesto, l’Italia viene raccontata non solo come Paese ospitante, ma come destinazione globale, capace di esprimere qualità, visione e attrattività, attraverso i canali ufficiali di uno degli eventi più seguiti al mondo.

