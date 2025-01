Leolandia apre oltre 200 posti di lavoro per la nuova stagione

Operazione recruiting di Leolandia per la stagione 2025, pronta a partire il prossimo 22 febbraio.

La campagna, che si avvale di head motivazionali come “Qualunque cosa ti riservi il futuro, inizia da qui!”, si basa su una vera e propria strategia di employer branding: sono proprio i giovani dipendenti di Leolandia con le loro testimonianze dirette a descrivere le opportunità di lavoro, parlando lo stesso linguaggio dei loro coetanei sui canali di Instagram e TikTok.

Le posizioni aperte sono più di 200, divise in nove macroaree di riferimento: customer care, merchandising, ristorazione, spettacoli, attrazioni, manutenzione e cura del parco, marketing e vendite, sviluppo parco e funzioni di staff.

Per la maggior parte delle posizioni non sono necessarie competenze particolari, se non attitudine al sorriso e al lavoro di gruppo, voglia di mettersi in gioco e conoscenza dell’inglese per alcuni incarichi a contatto con il pubblico: per i giovani alle prime armi, Leolandia predispone corsi di formazione propedeutici all’inserimento in organico. Da segnalare anche la possibilità di candidarsi scegliendo la voce “Prima Esperienza Lavorativa” e lasciando alla fase dei colloqui l’identificazione delle attività più adatte in base alle proprie inclinazioni personali, attitudini e talenti.

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, dichiara: «Il mercato del lavoro è cambiato ed è necessario che le aziende tengano in considerazione la domanda di benessere e di realizzazione individuale che oggi è imprescindibile per le nuove generazioni. Lontano dai luoghi comuni che vedono i giovani svogliati e fannulloni, le aziende devono promuovere un cambiamento culturale basato sulla valorizzazione delle persone, attraverso la creazione di ambienti di lavoro in cui ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale, contribuendo in modo autentico al successo collettivo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Leolandia