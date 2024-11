Leolandia, stagione natalizia al via: le nuove attrazioni

A Leolandia è arrivato il Natale. Nel parco a tema vicino Milano un albero alto 30 metri, addobbi colorati, luci scintillanti, neve e tanti angoli suggestivi per vivere lo spirito delle Feste già accolgono i visitatori. Immancabile la presenza di Babbo Natale che aspetta i bambini nella sua baita per leggere le loro letterine con i desideri e scattare una foto ricordo.

Tra le novità più suggestive di questa stagione la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, le e-car della scuola Guida Futuro e la nuova attrazione di Leolandia dedicata alla mobilità sostenibile, recentemente premiata per il suo carattere innovativo e le finalità formative ai Parksmania Awards. Poi ci sono le altre classiche giostre sempre amate dai bambini, rivisitate in chiave natalizia, come la Giostra Cavalli, la Ruota dei Pionieri, illuminata a festa, da cui ammirare il suggestivo panorama del parco dall’alto, a bordo dei suoi vagoncini a forma di diligenza.

In occasione delle feste natalizie ancora più ricco il palinsesto di spettacoli dal vivo, con il musical in stile Broadway Merry Christmas! La Notte di Natale e le canzoni sotto l’Albero, una novità coinvolgente per cantare dal vivo le più belle canzoni di Natale rivisitate in chiave pop. A fine giornata l’immancabile Parata del Natale.

Per i più piccoli, Leolandia si popola con i personaggi dei cartoni animati più amati, tra meet&greet e spettacoli: Masha e Orso nella loro foresta, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Super pigiamini nell’area a tema PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir della serie Miraculous e il Trenino Thomas.

In occasioni delle feste natalizie sono previste speciali promozioni per tutto il periodo. I biglietti acquistati online o direttamente al parco daranno la possibilità di accedere gratuitamente a Leolandia altre due volte – la prima durante il Natale Incantato fino al 6 gennaio e la seconda nella nuova stagione 2025 – per un totale di 3 giorni di divertimento. Non solo: chi sceglierà di regalare Leolandia a parenti o amici, optando per un abbonamento 2025 o per un biglietto a data libera con o senza Leopass, otterrà in omaggio un ingresso al parco.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Leolandia