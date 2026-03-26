L’eredità di Santanchè:

i dossier sul tavolo del Mitur

A Villa Ada si respira l’aria del day after e filtrano i primi spifferi sul post Santanchè. Ma più che il totonomi, dopo l’Obbedisco con il quale il ministro del Turismo ha ceduto alle pressioni di Giorgia Meloni, per ora tiene banco la legacy della ex titolare di un dicastero tornato al centro del ring politico in questo quadriennio.

Quale strada imboccherà il successore non è dato saperlo, almeno per ora. Sappiamo però che in un momento particolarmente delicato per l’intero settore l’assenza di un interlocutore istituzionale può costituire un rischio.

L’erede di Santanchè va indicato quindi con celerità. E sappiamo benissimo quali siano le pratiche urgenti che troverà sul tavolo. A partire dal delicato dossier Golfo, aperto da Santanchè per venire incontro alle esigenze del settore, colpito duramente dal conflitto in Medio Oriente.

“Il ministro – recitava la nota ufficiale al termine del confronto con i rappresentanti del turismo lo scorso 19 marzo – ha confermato la disponibilità del ministero a studiare misure a supporto del settore”. In primis un fondo europeo per il travel, previa consultazione a Bruxelles.

Il turismo organizzato, in sostanza, aveva chiesto “misure di carattere emergenziale e strutturale”. E ora, ovviamente, hanno le antenne dritte per capire se anche il futuro ministro del Turismo raccoglierà il loro grido di dolore.

Le parti si erano lasciate dandosi appuntamento nel giro di due settimane. È vero che i tempi per la successione non dovrebbero essere lunghi, ma in questo momento è azzardato, molto azzardato, fare previsioni sulla conferma del nuovo vertice.

Da una crisi all’altra, il Covid, che è già storia, ma le ferite sono ancora fresche. E allora è bene ricordare che è ancora pending l’ultima tranche di ristori riservata agli operatori del comparto, che rivendicano un più che comprensibile “pacta servanda sunt“.

Altri capitoli da sfogliare con attenzione: la nuova direttiva pacchetti Ue, ancora da recepire, e l’attesissima banca dati delle agenzie di viaggi, pensata per sostituire Infotrav.

Altro giro, altre riflessioni. Sulla vicenda guide, ad esempio: riforma ed esami hanno lasciato strascichi polemici che potrebbero reclamare ancora una certa attenzione. Così come non va messo in secondo piano lo sviluppo e l’implementazione di Italia.it, il Tourism Digital Hub nato per la digitalizzazione delle imprese.

E poi c’è la Carta di Amalfi – per alcuni aspetti recepita nel Decreto Sicurezza – che deve ancora del tutto prendere forma in termini di gestione dell’overtourism.

E quindi: buon lavoro, futuro ministro, chiunque tu sia.

CACCIA AL SUCCESSORE

Già, ma chi sarà il successore di Santanchè? Come sempre accade in questi casi, le voci si moltiplicano, le indiscrezioni spuntano ovunque. E allora via alla giostra di nomi. Innanzitutto la stessa Giorgia Meloni, che potrebbe assumere la carica ad interim. Molto ad interim, nel senso che sarebbe di breve durata, giusto il tempo di individuare il profilo giusto.

Tra i papabili, più o meno, circolano i nomi dell’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, quello dell’ex governatore del Veneto, Luca Zaia. Oppure Gianluca Caramanna, deputato meloniano e figura di riferimento nel settore turistico.

Altre figure di spicco: Elena Nembrini, direttore generale dell’Enit, e il presidente Ita Airways, Sandro Pappalardo. Restano a galla anche le candidature di Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, e del senatore siciliano Salvo Sallemi.

Dopo un referendum così pesante, ecco un’altra consultazione di rilievo.

I RINGRAZIAMENTI A SANTANCHÈ

Il futuro può attendere. Almeno un istante. Le associazioni turistiche si congedano da Daniela Santanchè con una pioggia di messaggi di ringraziamento

“A Daniela Santanchè – scrive la presidente di Federturismo, Marina Lalli – va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni e per l’attenzione riservata a un comparto strategico per l’economia nazionale. Federturismo continuerà a collaborare con senso di responsabilità con le Istituzioni, nell’interesse delle imprese e della crescita del turismo italiano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: “Salutiamo la senatrice Santanché con un ringraziamento per l’impegno al servizio del settore turismo e per l’attenzione che ha dedicato alle esigenze delle imprese. Dinamismo e capacità di ascolto sono i tratti principali che hanno caratterizzato i tre anni e mezzo trascorsi alla guida del ministero”.

Anche Confindustria Alberghi ringrazia Santanchè per “la dedizione, la visione e l’instancabile impegno profusi nel riconoscere al turismo il ruolo di vera e propria industria strategica per l’economia italiana”, come si legge in una nota siglata dalla presidente, Elisabetta Fabri.

“Un settore che per troppo tempo non è stato considerato come tale – prosegue Fabri – ha finalmente acquisito, anche grazie alla sua azione, una centralità nuova nelle politiche economiche del Paese. In collaborazione con il ministero del Turismo, è stato avviato un percorso dinamico e proattivo, orientato alla crescita del comparto e al rafforzamento del sistema Paese. Oggi rivolgiamo al governo l’invito a garantire continuità immediata al percorso intrapreso proseguendo con determinazione e tempestività in un’azione di forte riposizionamento dell’industria turistica”.

Parola d’ordine continuità, dunque. Palla a Palazzo Chigi.