L’estate dei ferry: le principali rotte del Mediterraneo

Al mare ci si arriva via mare. Sardegna e Sicilia in pole position nelle preferenze di chi viaggia in traghetto quest’estate, soprattutto verso destinazioni balneari, ma ci sono anche Corsica, Spagna, Grecia, Croazia e Tunisia tra le opzioni. Ed ecco che le compagnie di navigazione confermano e in alcuni casi rafforzano le rotte estive.

Nel network di collegamenti marittimi proposti da Grimaldi Lines, Sardegna e Sicilia sono le destinazioni di punta. Per la terra dei nuraghi, la compagnia offre sette rotte, verso tutti i principali porti del nord e del sud dell’isola: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia (da giugno a settembre), Civitavecchia-Arbatax, Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e viceversa. Anche la Sicilia è servita con una rete di collegamenti capillari, diretti a Palermo dai principali porti italiani: Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Salerno-Palermo, Cagliari-Palermo e viceversa. Alle due isole maggiori del Mediterraneo, Grimaldi aggiunge le destinazioni internazionali Spagna, Grecia e Tunisia. Sul fronte collegamenti con la Grecia c’è la novità Europalink, traghetto di ultima generazione, sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa.

SARDEGNA E NON SOLO

La summer di Gnv prevede, verso la destinazione Sardegna, le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia e la linea Genova-Porto Torres. La Sicilia si raggiunge invece con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese; un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. La compagnia aggiungerà una terza nave sulla Genova-Termini Imerese in alta stagione (giugno-settembre), per potenziare il servizio verso la Sicilia.

In Spagna, nelle Baleari, Gnv programma partenze tutti i giorni da e per Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza garantendo collegamenti quotidiani per tutte le isole; in Marocco sono posizionate navi per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso i maggiori porti mediterranei con i collegamenti tra Tangeri, Genova, Civitavecchia, Barcellona e Sète, e tra Nador e Barcellona, Sète e Almeria; in Albania la Bari-Durazzo; in Tunisia con partenze da Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

L’estate di Moby prevede – oltre alle tratte attive 365 giorni all’anno Livorno-Olbia, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia – il rafforzamento di quest’ultima con corse diurne, la conferma delle rotte Genova-Olbia e Piombino-Olbia. Arriva inoltre la novità Genova-Golfo Aranci per permettere ai viaggiatori di sbarcare nel porto più vicino alla destinazione finale. La compagnia collega anche Napoli e Palermo e, inoltre, effettua rotte per l’Isola d’Elba (Piombino-Portoferraio, Piombino-Rio Marina e Piombino-Cavo) e per l’Arcipelago toscano (Livorno-Gorgona, Livorno-Capraia, Piombino- Pianosa, Rio Marina-Pianosa, Porto Santo Stefano-Giannutri e Porto Santo Stefano-Isola del Giglio).

NOVITÀ SULLA CORSICA

Focus poi sulla Corsica. All’offerta classica sulla Livorno-Bastia, da marzo a novembre, e sulla Genova-Bastia, da metà maggio a ottobre, con Moby Orli, si aggiungono nuove rotte: Genova-Ajaccio; Ajaccio-Porto Torres, oltre alla tradizionale Santa Teresa di Gallura-Bonifacio; e la linea veloce Piombino-Bastia.

Per quanto riguarda poi i centri di prenotazione online, TraghettiGds annuncia di avere ampliato la sua offerta di rotte per l’estate 2024 integrando nuove destinazioni e nuove compagnie, soprattutto nel Nord Europa. Infatti, dopo aver già rafforzato l’offerta per le isole della Grecia, coprendo così tutte le rotte del Mediterraneo tra oriente e occidente, il consolidatore ha iniziato a lavorare sulle rotte dei Paesi del Nord Europa, che stanno riscontrando una domanda sempre più importante, anche nel settore agenziale.

VERSO LA GRECIA

Volgendo lo sguardo a est, Ellade conferma che le rotte più richieste per la bella stagione sono quelle dirette per le isole greche, con Corfu e Cefalonia in aggiunta agli itinerari attivi tutto l’anno per Igoumenitsa e Patrasso. Per Corfu si parte da Brindisi, Bari, Ancona e Venezia, per Cefalonia da Bari. Novità 2024 è il ripristino della linea diretta Brindisi-Saranda, visto il forte richiamo che l’Albania sta avendo negli ultimi anni. Da segnalare inoltre sulla Croazia il ripristino della Bari-Dubrovnik, grazie all’entrata in servizio del nuovo traghetto Dalmacija, che effettua fino a cinque partenze diurne alla settimana.