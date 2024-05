L’estate di Hilton: 10 nuovi resort in località esclusive del Mediterraneo

In vista dell’estate, Hilton annuncia l’apertura di 10 resort in località esclusive del Mediterraneo, per rendere ancora più ampia la sua offerta e rispondere alle esigenze di vacanza di ogni viaggiatore.

Per chi ama la spiaggia, il sole e il suono delle onde che si infrangono sulla riva, sono perfetti i nuovi hotel in portfolio dedicati alla vacanza di mare: il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, apertura a maggio, sulla splendida costa della Baia di Santa Reparata, e il Cala San Miguel Hotel Ibiza, Spagna, Curio Collection by Hilton, apertura a giugno, nella regione settentrionale dell’isola.

Per coloro che in vacanza amano rigenerarsi e prendersi cura di sé, tre nuovi tre hotel Hilton offrono una serie di attività per il benessere perfette, e sono, in Grecia, il Semeli Coast Mykonos Resort, Curio Collection by Hilton e di Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton; in Croazia il Keight Hotel Opatija, Curio Collection, tutti con apertura a maggio.

Chi viaggia in famiglia, trova due nuove proposte in città vicine alle attrazioni locali, con una serie di servizi che renderanno i soggiorni indimenticabili. Si tratta del DoubleTree by Hilton Malta, situato nell’incantevole località balneare di Qawra, e Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Grecia, apertura a maggio.

Invece, per soli adulti, sono: il Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection byHilton, e Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton, tutti e due in Grecia con apertura a maggio. In Spagna, a Ibiza, la catena ha aggiunto The Club Cala San Miguel Hotel Curio Collection by Hilton, già aperto.

«Siamo entusiasti di ampliare in modo significativo il nostro portfolio di hotel e di introdurre nuovi marchi in alcune delle destinazioni turistiche più popolari al mondo – ha dichiarato David Kelly, senior vice president, Continental Europe, Hilton – Comprendendo le diverse aspettative dei nostri ospiti, siamo lieti di offrire un’esperienza estiva arricchente nei nostri nuovi straordinari resort, garantendo un soggiorno memorabile in tutte le destinazioni».

Gli ospiti di tutte le proprietà Hilton possono inoltre beneficiare del pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors che consente a circa 190 milioni di membri, che prenotano direttamente con Hilton, di guadagnare punti per soggiorni ed esperienze in hotel. I soci Hilton Honors possono inoltre accedere a premi e vantaggi immediati, come il check-in senza contatto con selezione della camera e sconti esclusivi per i soci.

La foto pubblicata è stata pubblicata dall’ufficio stampa Hilton