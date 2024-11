L’estate italiana di British: voli anche per Rimini, Salerno e Olbia

Più Italia che mai nell’estate 2025 di British Airways. Da maggio 2025, la compagnia di bandiera inglese introdurrà voli per Rimini da Londra Heathrow; per Salerno (costiera amalfitana) da Londra Gatwick e per Olbia, in Sardegna, da London City.

Grazie alle nuove rotte, il numero complessivo delle destinazioni italiane servite da British Airways salirà a 19, numero maggiore rispetto a qualsiasi altro Paese europeo del suo network.

«L’Italia continua a riscuotere un enorme successo tra i nostri clienti, motivo per cui è la nostra principale destinazione europea e la seconda a livello mondiale dopo gli Stati Uniti – dice Neil Chernoff, chief planning and strategy officer di British Airways – Il mese scorso abbiamo registrato un aumento del 10% nelle ricerche di voli estivi per l’Italia rispetto al 2023, quindi siamo lieti di offrire una scelta ancora più ampia l’anno prossimo»

I voli per Rimini inizieranno il 15 maggio 2025, con tre frequenze settimanali (lunedì, giovedì e sabato). Da Gatwick la controllata Euroflyer opererà tre voli alla settimana per Salerno a partire dal 22 maggio 2025. L’anno prossimo, poi, i clienti di British Airways potranno scegliere tra London City e Heathrow per volare a Olbia, in Sardegna.