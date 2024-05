L’estate svizzera tra natura, panorami e gastronomia

L’estate svizzera ha in serbo tantissime novità e un programma di esperienze per tutti i gusti che uniscono natura, gastronomia, benessere e cultura. Nuovi sentieri escursionistici adatti per tutta la famiglia, l’apertura di nuovi ristoranti che celebrano la cucina locale, esperienze autentiche alla scoperta del territorio, eventi e festival che rendono più attrattive le città, sono solo alcuni degli higlights dell’estate 2024.

La Svizzera è una meta molto apprezzata dagli italiani che la scelgono per diversi motivi: la bellezza dei paesaggi, la possibilità di vivere esperienze diverse in contesti naturali sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle città, la presenza di siti Unesco, la capillarità dei trasporti che favorisce la mobilità green, la vicinanza all’Italia.

In base ai dati 2023, l’Italia rappresenta il 6° mercato per il turismo svizzero con un totale di 887.196 pernottamenti tornando quasi ai livelli pre-pandemia. Anche il 2024 è iniziato con il “botto”, registrando numeri più alti del periodo pre pandemia: +2,4% (vs 2023) di pernottamenti di italiani in Svizzera tra gennaio e marzo e +5,6% (vs 2023) di arrivi di italiani in Svizzera nello stesso periodo.

L’obiettivo di Svizzera Turismo è aumentare la conoscenza del territorio elvetico con un marketing creativo e puntuale per attirare una nuova clientela e consolidare la presenza degli affezionati. L’intento è puntare alla destagionalizzazione da un lato, alla promozione di esperienze insolite e su misura dall’altro, per rispondere a segmenti con esigenze e caratteristiche diverse. «Chi ci scopre per la prima volta rimane felicemente sorpreso – dichiara Christina Glaeser, direttrice Svizzera Turismo Italia – Occorre quindi lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo».

IL NUOVO SENTIERO TEMATICO EIGER WALK OF FAME NEL CANTON BERNESE

Dalla stazione dell’Eigergletscher parte il nuovo sentiero di montagna Eiger Walk of Fame che offre uno scenario mozzafiato tutto da immortalare. Il percorso porta ad un punto scenografico in cui poter scattare un selfie sullo sfondo dell’Eiger e catturare la vista di Grindelwald. Pannelli informativi lungo il percorso raccontano la movimentata storia dell’alpinismo tra solisti, direttissima, eroi dell’inverno e ardite operazioni di soccorso. Giunti a Fallboden è possibile tornare all’Eigergletscher oppure scendere fino alla Kleine Scheidegg.

GLACIER 3000, DUE NUOVI RISTORANTI: CANTONE DI VAUD

Meta ideale per chi ama la neve anche in estate, Glacier 3000 offre non solo panorami meravigliosi, ma anche architettura rinomata ed esperienze gastronomiche uniche. In programma per quest’estate l’apertura dell’edificio, firmato dal famoso architetto svizzero Mario Botta che ospiterà due ristoranti. Al quarto piano il ristorante Botta entusiasmerà i commensali con la sua cucina gourmet locale, mentre al terzo “Le 3” (ex self service) accoglierà gli ospiti con una novità: l’ordinazione e il pagamento avverrà tramite un codice Qr.

Una terrazza panoramica di 250 metri quadrati regalerà una vista incredibile sul ponte tibetano “Peak Walk by Tissot”, il Cervino e 24 quattromila. L’edificio è inoltre a basso impatto ambientale: è infatti dotato di 600 pannelli solari in grado di produrre fino a 110 Kw, sufficienti a coprire la maggior parte del consumo energetico del locale, e fino al 6% del consumo energetico totale annuo dell’azienda.

LA REGIONE DENTS DU MIDI: CANTON VALLESE

Per chi non vuole solo sperimentare la natura, ma viverla e percepirne tutta la sua potenza, la Region Dents du Midi, situata nel cuore dello Chablais vallesa, è la destinazione più adatta. Qui l’etnobotanico Guillaume Besson organizza escursioni alla ricerca di erbe selvatiche di cui questa regione è molto ricca. Durante l’escursione, oltre a scoprire i segreti delle erbe, è possibile raccoglierle, lavorarle e degustarle, per un’esperienza autentica completa.

PARC ELA TREK: CANTONE DEI GRIGIONI

Parc Ela Trek è il nuovo sentiero escursionistico che attraversa i passi alpini intorno al Parc Ela, il più grande parco naturale della Svizzera. Si sviluppa in 17 tappe giornaliere e si pernotta per lo più immersi nella natura, in semplici alloggi a 2000 metri di altitudine. La partenza è a Tiefencastel, nella valle dell’Albula. Si sale a Ziteil, il luogo di pellegrinaggio più alto della Svizzera, all’unico triplice spartiacque d’Europa, il Piz Lunghin, e alla Ducantal, sito di fama mondiale di fossili del Triassico.

Nel corso della quinta tappa il sentiero conduce da Juf attraverso il Passo della Forcellina fino alla vetta del Passo del Settimo e da lì al nuovo rifugio omonimo. Nell’ultima tappa gli escursionisti possono apprezzare ancora meglio queste caratteristiche. Lì il sentiero conduce dalla Wiesner Alp, sopra Davos Wiesen, attraverso i prati alpini fino ai graziosi insediamenti Mäiensäss di Aclas Dafora e Aclas Davains.

IL NUOVO EIGER EXPRESS

Da alcuni mesi è in funzione il nuovo Eiger Express, che trasporta i visitatori ancora più velocemente sullo Jungfraujoch – Top of Europe – che, con i suoi 3.454 metri sopra il livello del mare, è la stazione ferroviaria più alta d’Europa. La modernissima funivia a tre cavi tra Grindelwald e il ghiacciaio dell’Eiger ha ridotto di oltre la metà il tempo di percorrenza: una spettacolare esperienza con vista sulla parete settentrionale dell’Eiger condurrà dal terminal di Grindelwald alla stazione di Eigergletscher in 15 minuti. Una volta raggiunta la destinazione, è possibile ammirare i panorami del territorio dell’Oberland Bernese.

CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO E PARACICLISMO A ZURIGO

Un appuntamento imperdibile quest’estate è il Campionato Mondiale di ciclismo e paraciclismo, dal 21 al 29 settembre a Zurigo: in lizza più di 1.000 atleti provenienti da tutto il mondo. In concomitanza previsti numerosi eventi a tema in città e agevolazioni a chi utilizza il servizio di bike sharing, come la Zürich Card Bike che, oltre a tutti i vantaggi previsti, consente di utilizzare il servizio di bike sharing di PubliBike per l’intera durata della validità.

Il mondiale di ciclismo è anche un incentivo per scoprire e vivere la città in bici anche grazie ai numerosi itinerari dedicati. Tra questi la famosa “Route 66”, che costeggia il lago di Zurigo. Il tour si snoda tra vigneti e cantine, passando per le residenze private di Roger Federer e Tina Turner.

MONTE GENEROSO PUNTA AL REBRANDING

Il Monte Generoso è un’altra destinazione svizzera magnifica. Qui si possono vivere esperienze uniche nel loro genere, sia che si voglia salire a 1704 metri di altitudine o godersi un aperitivo al lago. Le principali attrazioni sono rappresentate dalla ferrovia a cremagliera con il trenino panoramico da cui ammirare la catena alpina e il lago di Lugano e il ristorante Fiore di pietra disegnato dall’archistar svizzero Mario Botta.

Per l’estate 2024 Monte Generoso punta su un rebranding, includendo nell’offerta e nell’immagine coordinata altre due attrazioni: il campeggio sul Lago di Lugano e il Buffet Bellavista, un bistrot nel bosco a 1223 metri d’altezza. Dotato di un’area pic-nic esterna e di spazi adatti alle famiglie, è un ottimo punto di partenza per partire con la propria mountain bike oppure per scoprire i numerosi sentieri limitrofi con lo zaino in spalla.

