L’Eta costerà di più: la mossa del Regno Unito

Un aumento da 16 a 20 sterline, circa 27 dollari, quasi 23 euro. Rincaro in vista per l’autorizzazione elettronica di viaggio (Eta) del Regno Unito, come ha annunciato il governo britannico la scorsa settimana, in vista dell’obbligo tassativo del programma a partire dal 25 febbraio.

L’Eta è obbligatorio per i cittadini esenti da visto provenienti da 85 Paesi, inclusi Stati Uniti e Canada, e consente più viaggi in Uk per due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, al quale è collegato digitalmente. Inoltre, permette soggiorni fino a sei mesi consecutivi.

I visitatori idonei possono richiedere l’Eta tramite l’app e la maggior parte riceve attualmente una risposta automatica “in pochi minuti”, come si legge sul sito del ministero dell’Interno britannico. Chi non possiede uno smartphone può presentare domanda su Gov.Uk.

Il governo precisa sul portale dell’Eta che non si tratta di un visto, ma di un permesso digitale di viaggio nel Paese, in linea con il modo in cui molti altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti, affrontano la sicurezza delle frontiere e cercano di impedire l’arrivo di coloro che rappresentano una minaccia.

L’Eta ha uno scopo simile all’autorizzazione elettronica di viaggio richiesta dagli Usa (l’Esta, Electronic System Travel Authorization) ai viaggiatori esenti da visto. Anche in questo caso occorre un’approvazione online che certifichi che i richiedenti non rappresentino un rischio per la sicurezza e ricevono un’autorizzazione di viaggio di due anni. A settembre gli Stati Uniti hanno quasi raddoppiato il costo della domanda Esta, passando da 21 a 40 dollari.