L’Etna si risveglia, chiuso l’aeroporto di Catania

Luglio diventa una maledizione per l’aeroporto di Catania. Un anno fa la lunga chiusura per l’incendio, oggi, martedì 23 luglio, scalo nuovamente off limits per l’eruzione dell’Etna, un ospite di lunga data, tanto affascinante quanto ingombrante.

Come in un film già visto troppe volte, osserva ItaliaRimborso, alla chiusura seguiranno pesanti disservizi soprattutto a carico dei passeggeri. Le compagnie li stanno avvisando, per comunicare loro, la cancellazione o la diversa destinazione a Palermo o Trapani. Insomma, niente di nuovo sotto il torrido sole dell’isola, che deve già fare i conti con la siccità.

Nonostante il vettore non sia responsabile del disservizio – e per questo motivo non lo è neppure per la compensazione pecuniaria ai passeggeri – secondo il Regolamento 261 del 2004, è previsto il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore per raggiungere la meta prefissata, qualora la compagnia stessa non abbia provveduto ad assisterlo.

Il passeggero, quindi, alla ricezione della comunicazione del disagio, è libero di non accettare la riprotezione, qualora sia programmata nei giorni successivi al viaggio fissato. In questo caso, quindi, può acquistare un nuovo biglietto aereo, anche con altra compagnia in un altro scalo, e prendere un mezzo pubblico o un taxi per raggiungere Catania. Risulta fondamentale, in questo iter, conservare la prenotazione originale del volo aereo per Fontanarossa, oltre a ricevute, fatture e scontrini delle spese sostenute per l’acquisto di ogni mezzo per raggiungere la meta iniziale.

Si tratta di un passaggio obbligato per chiedere il rimborso delle spese extra. Il vettore può, di comune accordo con il passeggero, decidere di operare il volo, dirottandolo in un altro aeroporto. È comunque onere della compagnia fornire assistenza per raggiungere lo scalo di Catania. Anche in questo caso, qualora ciò non avvenga, il viaggiatore può sostenere costi per mezzi pubblici e/o taxi per raggiungere Fontanarossa, chiedendo successivamente il rimborso al vettore.

«I passeggeri che subiranno i disservizi aerei per via dell’eruzione dell’Etna – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – possono seguire quanto disciplinato dal Regolamento Europeo 261/2004 e chiedere successivamente, qualora non riprotetti dal vettore aereo, il rimborso di tutti costi sostenuti per raggiungere Catania. Attenzione, le spese sostenute devono essere ragionevoli. I viaggiatori possono fare richiesta anche direttamente alla compagnia aerea».