Lezioni americane: così Southwest sbanca in Borsa

Il rialzo più alto delle azioni da 48 anni a questa parte. Le ha fatte registrare Southwest Airlines, che non conosceva un incremento così dal 1978 –+19% e chiusura a 48,50 dollari, il massimo da novembre 2021 – e prevede che i profitti potrebbero quadruplicare nel 2026, con una crescita della capacità dal 2% al 3% rispetto al 2025.

Gli utili supereranno di gran lunga le aspettative degli analisti, poiché la compagnia sta rivedendo il suo modello di business, ormai cinquantennale, per includere nuove fonti di guadagno come le tariffe per i bagagli e l’assegnazione dei posti.

«Volevamo concederci un po’ più di tempo prima di stabilire il limite superiore di questa previsione», ha spiegato il cfo Tom Doxey in un’intervista, sottolineando che la domanda di viaggi è stata forte.

Nel primo trimestre Southwest prevede un aumento del fatturato per posto a sedere/miglio del 9,5%, superiore all’8,5% ipotizzato dagli analisti, con un utile rettificato di almeno 45 centesimi per il primo trimestre, superiore ai 33 centesimi attesi da Wall Street.

Le previsioni includono l’impatto della tempesta invernale: l’amministratore delegato Bob Jordan ha dichiarato alla Cnbc che peserà tra i 30 e i 40 milioni di dollari. «Nonostante l’impatto della tempesta Fern, il 2026 è iniziato con il piede giusto – ha spiegato – trainato dall’offerta di prodotti orientata al cliente dell’azienda, dall’eccellenza operativa e dai notevoli progressi ottenuti grazie alle iniziative di trasformazione implementate lo scorso anno».

Il forte maltempo, ricordiamolo, ha costretto le compagnie aeree a cancellare migliaia di voli, con American Airlines che fra tutte ha faticato a riprendersi dagli impatti di tale evento meteorologico.

Southwest ha trascorso gran parte degli ultimi due anni apportando drastici cambiamenti al proprio modello di business, tra cui l’eliminazione della politica di imbarco aperto e il passaggio ai posti assegnati, che prevedono supplementi, tra cui la nuova sezione con spazio extra per le gambe. Nel 2025 la compagnia aerea ha iniziato a far pagare ai clienti il ​​bagaglio da stiva per la prima volta in assoluto e ha lanciato le tariffe base della classe economica.

«Non abbiamo ancora finito», ha dichiarato Doxey a proposito delle iniziative della compagnia, che sta valutando la possibilità di aprire lounge aeroportuali ed è particolarmente concentrata sulla riduzione dei costi. L’organico complessivo è rimasto invariato nel 2025 rispetto al 2024, sebbene Southwest abbia licenziato oltre il 10% del personale aziendale lo scorso anno .

Jordan ha fatto sapere però che, in tale contesto di riorganizzazione, l’azienda potrebbe «ridurre il suo organico dal 3% al 4% quest’anno, pur non avendo alcun piano né la volontà di effettuare licenziamenti di massa».