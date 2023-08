Lgbtq+, al via il voto del pubblico per il QPrize 2023

Appuntamento al Grand Hotel et de Milan il 18 ottobre prossimo per l’atto finale del QPrize. Si tratta del premio assegnato alle destinazioni e alle aziende turistiche che si sono contraddistinte per il supporto ai temi dell’inclusione e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione alla comunità Lgbtq+.

Sarà il pubblico a decidere i nomi dei vincitori del premio scegliendo, fino al 18 settembre tramite il link https://bit.ly/3OinIpt, tra i finalisti indicati dal comitato scientifico di Aitgl. Sono diverse le categorie in lizza – destinazioni, hotel, operatori turistici, compagnie aree, Ota, Wedding e immobiliare turistico – che operano nel mondo del turismo e che si sono maggiormente contraddistinte per politiche di supporto alla diversità e all’inclusione.

Si potrà scegliere, ad esempio, per le destinazioni tra Malta, protagonista dell’Europride 2023, Bruxelles per la sua comunicazione orientata al turismo Lgbtq, Nizza e la Costa Azzurra per il carnevale queer e i fam trip dedicati al segmento turistico.

Per gli hotel i finalisti sono: Best Western Italia, per la comunicazione inclusiva e la partecipazione attiva alle associazioni di settore italiane ed europee, il Grand hotel Adriatico di Firenze, il primo hotel in Italia ad ottenere la certificazione QueerVadis, il gruppo Una Hotels, per i numerosi eventi e partnership per celebrare il mondo Lgbtq+, Accor Hotels, per la comunicazione social inclusiva e la sua presenza nelle associazioni turistiche Lgbtq+ italiana ed europea.

Per gli operatori turistici sono finalisti: Quiiky, primo operatore turistico italiano dedicato a questo segmento con comunicazione media e social dedicata, Travel Gay, per la comunicazione inclusiva, e Italy Gay Travels.

Rientra da quest’anno nel premio anche la sezione matrimoni con i finalisti Matrimonio.com, candidato per la comunicazione e le promozioni aperte nel mese del Pride, e il sito Zankyou, per gli articoli dedicati ai matrimoni gay. Presenti anche i portali AirBnb e Idealista per la categoria immobiliare.

Il QPrize si avvale della collaborazione di Ita Airways, Rina, Serravalle Designer, Outlet, Amazing Thailand, e ha il patrocino di Aitgl, Ente nazionale turismo Lgbtq+ e di Elta European Lgbtq+ Travel Alliance.