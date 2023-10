Lgbtq+, da Visit Malta ad Accor i vincitori del QPrize

È tornato a Milano, nell’elegante e storica cornice del Grand Hotel et de Milan, il QPrize, premio rivolto alle realtà turistiche che si sono contraddistinte per politiche di supporto alla diversità e all’inclusione.

Patrocinata da Aitgl, l’ente nazionale turismo lgbtq+, e dalla nuova Elta, la european lgbtq+ travel alliance, la quarta edizione ha ottenuto il consueto successo di pubblico, tra destinazioni, aziende partecipanti e gli sponsor Ita Airways, Rina, McArthur Glen Designer Outlet Serravalle, Amazing Thailand.

«Una community di viaggiatori che costituisce un comparto importantissimo e un veicolo significativo di cultura dei diritti e dell’accettazione delle differenze – ha sottolineato Alessandro Cecchi Paone, conduttore della serata – Un comparto che fa anche guadagnare e con l’Italia che attira, e molto».

Selezionati prima dal Comitato Scientifico di Aitgl e successivamente sottoposti alla votazione del pubblico online, i finalisti del premio sono stati suddivisi in categorie. Per le destinazioni ha vinto Visit Malta, con la direttrice di Malta Tourism Autority Ester Tamasi entusiasta di ritirare il premio, oltre che di una brillante performance estiva dei turisti italiani.

Per gli hotel ha vinto Accor e per gli operatori turistici Quiiky, mentre TripAdvisor si è distinta tra le online travel agency. Il premio per le compagnie aeree è andato a easyJet, «che pratica l’inclusione da anni, anche con donne pilota», ha commentato Valeria Cerri, regional cabin services manager Italy and Spain.

Infine, nelle nuove categorie di matrimoni e immobiliare turistico, introdotte quest’anno nelle candidature per il QPrize, hanno vinto rispettivamente il sito matrimonio.com e Airbnb, «da sempre a fianco della comunità lgbtq+ per educare i proprietari di case a un comportamento di rispetto delle diversità, come dimostra il patto da siglare per poter entrare nella piattaforma», ha specificato Valentina Reino, head of public policy & campaign.

La conclusione della serata a Alessio Virgili, presidente di Aitgl e di Elta: «Non è scontato riconoscere il coraggio di aziende e istituzioni che hanno scelto di metterci la faccia, nonostante il difficile momento storico, con sempre più realtà che manifestano la volontà di voler mantenere un profilo basso su queste tematiche, diversamente da quanto hanno fatto in passato. Per questo il premio QPrize è importante e per nulla scontato».