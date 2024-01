L’hôtellerie nella top 5 dei settori “rivoluzionati” dall’Ai

I mercati che più di altri saranno rivoluzionati dall’intelligenza artificiale? Sono cinque, in primis l’ecommerce e l’hospitality, e sono stati individuati dalla martech company Traction, secondo cui se il 2023 è stato l’anno dell’affermazione dell’Ai, il 2024 sarà invece l’anno della piena consacrazione.

Per Traction il primo settore inserito nella lista è l’ecommerce. È proprio qui, infatti, che l’utente genera i dati necessari per sbloccare tutte le potenzialità della tecnologia. Le aziende di commercio elettronico non potranno fare a meno dell’intelligenza artificiale, tra l’altro, per affrontare il complesso problema dei carrelli abbandonati. Ossia, in caso di sessioni di acquisto abbandonate nonostante l’utente abbia manifestato l’intenzione di acquistare uno o più prodotti. Per Traction grazie all’intelligenza artificiale è possibile prevenire l’abbandono del carrello intervenendo preventivamente. L’Ai analizza il comportamento dell’utente e rileva il rischio di abbandono inviando una o più comunicazioni personalizzate prima che esca dal sito. Questo approccio può ridurre drasticamente gli abbandoni rispetto ai vecchi sistemi che agivano a fatto compiuto.

La lista dei settori che più cambieranno grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale continua con l’hospitality, che vede in prima linea gli hotel. Un campo in cui l’Ai è già ampiamente utilizzata dai grandi player per ottimizzare i prezzi in base alla domanda prevista. Oggi la tecnologia si prepara ad attrarre operatori di ogni dimensione con la sua capacità di incrementare il numero delle prenotazioni: l’invio in tempo reale di messaggi promozionali tagliati su misura fornisce loro la spinta decisiva per scegliere secondo la martech company. Ma non solo, la tecnologia interviene anche per aumentare il valore medio dell’acquisto attraverso specifiche azioni di upselling.

Inoltre, sotto osservazione gli eventi, in forte ripresa dopo la crisi degli scorsi anni. Le aziende del settore utilizzeranno l’Ai per supportare le attività di vendita dei biglietti e delle attività collegate. Ecco che la tecnologia sarà in grado di analizzare il comportamento dell’utente per ottimizzare il percorso di acquisto. In più, l’innovazione potrà fornire supporto per incrementare il valore medio delle transazioni tramite l’offerta di servizi aggiuntivi. Basti pensare all’acquisto di biglietti saltafila, accessi esclusivi, o audioguide. L’utente riceve la proposta che desidera, e la accetta con soddisfazione.

Infine, Traction individua i settori education e fitness e benessere.