Lidi italiani, +21% di prenotazioni a settembre

L’estate sta finendo? Pare di no, a giudicare dalle temperature e soprattutto dalle prenotazioni di settembre per i lidi italiani. Mentre si stanno chiudendo positivamente le settimane “caldissime” di alta stagione, il settore turistico guarda con ottimismo al mese in arrivo.

Stando ai dati di AllTours analizzati da Making Science, società internazionale specializzata nell’accelerazione digitale che da quasi 15 anni cura la strategia di digital marketing del tour operator romano, per la settimana dal 1° all’8 settembre 2024 le prenotazioni segnano un +21% rispetto alla prima settimana di settembre del 2023.

Per la settimana successiva, quando in alcune regioni italiane è prevista la ripresa delle scuole, l’incremento è comunque del 13%.

Il segno “più” è legato in parte alla crescita dei turisti che spostano il periodo di vacanza a settembre alla ricerca di un prezzo più contenuto, e in parte al maltempo registrato a inizio stagione, che ha portato alcuni clienti a rinviare le vacanze.

L’analisi dei dati relativi a 9872 prenotazioni acquisite dal tour operator nell’estate 2024 consente di rilevare altri trend: rispetto allo scorso anno la destinazione che cresce di più, fra quelle in cui insistono le 547 strutture gestite da AllTours, è la Sicilia con un +25%; seguita dalla Calabria con un +23%, apprezzata anche per i costi accessibili; quindi la Puglia con un +17%. Infine, la Sardegna registra un +12% con buone performance soprattutto in giugno e luglio.

Altre indicazioni arrivano da Sostravel, società di servizi digitali ai viaggiatori che gestisce l’omonima app e i portali Amareitalia.com e Amare.travel e che come Alltours si affida a Making Science per le attività di digital marketing: alla crescita delle destinazioni italiane si affianca, per quanto riguarda l’estero, il boom del Kenya che – con un +21,8% – si attesta come una delle destinazioni a lungo raggio più richieste anche nei mesi estivi e non solo in inverno.

Fra le tendenze evidenziate per l’estate 2024 emerge la ricerca crescente di offerte personalizzabili in termini di giorno di ingresso nella struttura scelta e durata del soggiorno.

I dati rilevati da AllTours, SosTravel e Making Science certificano anche i risultati delle strategie di digital marketing messe in campo dalle due società del settore travel, con la scelta, in entrambi i casi, di investire sulla prenotazione anticipata attivando le campagne già in pieno inverno.

«Il trend della prenotazione anticipata è sempre più marcato, incoraggiato anche dalla possibilità di disdetta gratuita entro un mese dalla partenza – spiega Ciro Di Maso, amministratore delegato di AllTours – Per quanto riguarda il last minute, non rileviamo una particolare crescita negli ultimi anni, ma un cambiamento della tipologia di turisti da cui arrivano le richieste: non più quasi esclusivamente giovani coppie, ma anche tante famiglie con uno o più figli. Grazie alla collaborazione con Making Science abbiamo la capacità di rilevare tutte queste tendenze in tempo reale: l’analisi puntuale dei dati delle prenotazioni per noi è determinante, perché ci consente di rimodulare continuamente le strategie di digital advertising, ma anche le strategie di business, in base all’evoluzione della domanda».

Carmine Colella, ceo di SosTravel, aggiunge: «Accompagnare con le campagne di digital marketing i nostri clienti durante tutto il corso dell’anno rende possibile cogliere l’esigenza e quindi il momento ideale anche per la proposta dei servizi al passeggero che offriamo, quali il servizio rintracciamento e riconsegna del bagaglio in tutto il mondo “Lost Luggage Concierge” per chi raggiunge la meta della vacanze in aereo, o “Dr. Travel” per chi desidera avere, in caso di necessità, un video consulto medico durante le vacanze».

Infine, spiega Victor Vassallo, managing director di Making Science Italia: «La scelta di investire continuativamente in campagne di digital advertising con un approccio data driven durante tutto l’anno consente, alle realtà che si dimostrano capaci di cogliere questa sfida, un vantaggio competitivo in un settore come quello del travel interessato negli ultimi anni da rapidissime evoluzioni e trasformazioni della domanda».