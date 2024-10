Liguria, la Via dell’Amore non ha pace: chiusa per frana

Cuori infranti. Ad appena tre mesi dalla riapertura – dopo 12 anni di maquillage e una spesa di 23 milioni di euro – la Via dell’Amore in Liguria chiude nuovamente, almeno fino al 3 novembre, per manutenzione, a causa di una frana che sabato scorso ha sfondato le reti paramassi, travolgendo una delle gallerie panoramiche, ripristinate di recente.

Brutto colpo per innamorati e turisti, che avevamo ripreso a macinare il sentiero di 1 km circa, a 30 metri di altezza, che unisce Riomaggiore e Manarola, due delle Cinque Terre. Morale: via fuori uso, tutti fuori e biglietti rimborsati a chi aveva già acquistato il pass con largo anticipo.

Il dissesto idrogeologico, dunque, colpisce ancora e non è bastata la lunga opera di messa in sicurezza finanziata in gran parte da Regione Liguria. Nel 2012 un cedimento aveva provocato il ferimento di quattro turiste australiane, oggi sono state le continue piogge ad aggravare la situazione di un “paziente” che resta cagionevole.

Bella e fragile, la Via dell’Amore – compresa nel perimetro del Parco Nazionale delle Cinque Terre – resta vulnerabile e ora saranno le verifiche di stabilità a decidere se il via libera alla riapertura sarò dato effettivamente il 3 novembre. Il Comune di Riomaggiore, infatti, non esclude la possibilità di una proroga in base all’esito dei controlli. Geologi e rocciatori stanno valutando i danni per individuare le opere di ripristino necessarie a garantire che il percorso si possa percorrere in totale sicurezza.