Limehome aprirà anche in Costiera Amalfitana

Limehome, che propone appartamenti e camere di albergo gestiti con processi completamente digitalizzati, annuncia una serie di apertura tra cui quella a Maiori, in Costiera Amalfitana. Previsti opening anche a Salerno, Roma, Verona, Milano e Bari a conferma di una costante crescita sul mercato italiano.

Oltre che in Italia, per Limehome c’è una nuova apertura anche a in Repubblica Ceca a Praga, portando a 11 il numero di Paesi in cui è presente in Europa. Il nuovo building, con 49 unità abitative e una grande terrazza comune, si trova in Halkova Street vicino al centro commerciale e culturale della città e aprirà a novembre.

Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion di Limehome, ha commentato: «Entro fine anno ci aspettiamo di contrattualizzare tra le 400 e le 500 unità in Italia, considerando la ricca pipeline in negoziazione in diverse destinazioni strategiche italiane. Non escludiamo nessuna opportunità a priori, consci che l’Italia è uno dei Paesi Europei con maggiore carenza di offerta innovativa e contemporanea. Consideriamo conversioni di uffici, nuovi sviluppi residenziali o hotellerie, e valorizzazione di strutture esistenti ad alto potenziale».

In Europa, Madrid continua a essere uno dei punti di riferimento per il brand che nella città ha acquisito un 13° immobile nel quartiere di Chamberí dotato di 53 appartamenti e una terrazza comune, disponibile nella prima metà del 2026. Previste aperture anche a San Sebastián, all’inizio del 2025. Altre nuove location apriranno a Jerez e Orense.

Oltre alla Spagna, Portogallo, Grecia e Austria sono le altre nazioni in cui la società sta investendo molto. In Portogallo con tre proprietà nel centro storico di Évora, patrimonio Unesco, già operative; la città diventa così la terza per rilevanza nel Paese, che conta più di 2mila unità.

In Grecia, Limehome sta trasformando un edificio per uffici nel centro di Atene in 32 serviced-apartmenti situati in una posizione strategica.

Infine, in Austria, l’azienda ha avviato progetti di espansione a Vienna per ospitare più di 50 appartamenti e a Salisburgo dove sta convertendo un edificio storico nel centro città.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Limehome