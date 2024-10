L’Irlanda apre il Consolato generale a Milano

Irlanda e Italia sempre più vicine. L’apertura del primo Consolato generale d’Irlanda a Milano – che rientra nell’ambito dell’iniziativa Global Ireland – consolida ulteriormente i rapporti bilaterali tra i due Paesi. In particolare, il Consolato rappresenterà Dublino nelle regioni dell’Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.

“Godiamo di forti legami economici, politici e culturali – si legge in una nota ufficiale – Il Consolato generale si unisce agli uffici esistenti del Team Ireland di Enterprise Ireland, Bord Bia e Tourism Ireland, già presenti a Milano, per rappresentare gli interessi nel nord Italia e portare nuova forza e profondità al rapporto dell’Irlanda con queste regioni. Oltre a sfruttare il lavoro economico e culturale svolto dall’Ambasciata d’Irlanda a Roma, il nuovo Consolato supporterà i cittadini irlandesi che vivono e viaggiano nel nord Italia”.

«La decisione del governo di aprire un Consolato generale a Milano testimonia l’importanza che l’Irlanda attribuisce al suo rapporto con l’Italia – sottolinea l’Ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien – L’apertura offre molte opportunità per un impegno più profondo e forte con il nord Italia: ciò si basa sulla dedizione e sul lavoro di Antonia Marsaglia, che è stata una meravigliosa Console onoraria per l’Irlanda a Milano da oltre trent’anni. Do un caloroso benvenuto al Console generale Maria Sheehy e al Vice Console Generale Frank Bradley come i nuovi membri del Team Ireland in Italia».

La nuova “missione” sarà guidata, appunto, dal Console generale Maria Sheehy, che ha dichiarato: «Sono entusiasta di iniziare a lavorare come primo Console generale d’Irlanda nel nord Italia. Milano è al centro dell’attività economica del Paese ed è sede di settori dinamici della moda, tecnologico, alimentare e industriale. È anche un centro per la vivace comunità irlandese nel nord. Non vedo l’ora di lavorare con la città e le autorità regionali per approfondire e rafforzare i nostri legami a Milano e nelle regioni più ampie del Nord».

Il Consolato generale a Milano è ancora nella sua fase embrionale, quindi chiunque abbia bisogno di informazioni su servizi consolari, visti o passaporti deve continuare a contattare l’Ambasciata d’Irlanda a Roma. Ulteriori aggiornamenti sulle funzioni pubbliche del Consolato generale verranno pubblicati sul suo sito web e tramite i social media.