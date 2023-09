L’Islanda aumenterà la tassa sul turismo

Per ora non c’è una data di entrata in vigore, né l’ammontare preciso. Il primo ministro dell’Islanda Katrín Jakobsdóttir ha però annunciato che il Paese aumenterà la tassa per i turisti in entrata.

Le nuove entrate fiscali andranno a finanziare progetti ambientali per combattere gli effetti del cambiamento climatico, causati anche dal turismo secondo il governo islandese.

«Il turismo è cresciuto in modo esponenziale in Islanda negli ultimi dieci anni – ha detto Jakobsdóttir – E questo ovviamente non crea solo effetti sul clima, ma anche perché la maggior parte dei nostri ospiti visita la natura incontaminata e questo crea pressione. Abbiamo annunciato che aumenteremo le tasse sul turismo in Islanda, ma non saranno elevate.

Le tasse legate al turismo stanno diventando una scelta sempre più frequente e sono misure prese soprattutto per contrastare l’overtourism e il cambiamento climatico. Tra le destinazioni che hanno agito in tal senso, in Italia, c’è Venezia.