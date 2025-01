L’Italia del travel esulta: “Mezzo miliardo di presenze nel 2024”

Doppio brindisi per il turismo italiano che oltre a salutare l’anno 2025 sotto i migliori auspici, chiude il consuntivo del 2024 con il dato record di 458 milioni di presenze, pari al +2,5% rispetto al 2023.

È quanto rilevato dal Centro Studi Turismo (Cst) di Firenze per conto di Assoturismo-Confesercenti nell’analisi dell’andamento annuale del nostro Incoming. Un record reso possibile dal consistente contributo dei visitatori stranieri, mentre la domanda italiana ha registrato alcune sofferenze. I migliori risultati sono stati raggiunti dai laghi, dalle aree rurali e dalle grandi e piccole città d’arte.

Nel corso dell’anno – secondo quanto rilevato dagli analisti del Cst – l’economia nazionale ha evidenziato qualche segnale di rallentamento, legato in particolare alle dinamiche inflattive e al conseguente aumento dei prezzi, soprattutto nel settore dei servizi, non solo in Italia ma anche nelle principali destinazioni turistiche del mondo. In questo contesto, il sistema turistico italiano ha comunque dimostrato una buona capacità di tenuta, sostenuto principalmente dalla componente straniera che ha fatto registrato una tendenza ininterrotta di crescita per la maggior parte dell’anno, interamente grazie al traino del turismo straniero.

In particolare il turismo interno, caratterizzato da una lunga fase di rallentamento collegata probabilmente alla perdita del potere di acquisto, potrebbe infatti chiudere con una flessione stimata del -2,8% di presenze e del -2,9% di arrivi, portando i valori complessivi rispettivamente a 207 milioni e 63,8 milioni. In netta controtendenza l’andamento dei visitatori stranieri, che chiuderebbero con circa 251,5 milioni di presenze (+7,4%) e 72,1 milioni di arrivi (+6,3%).

L’INCOMING 2025 PER AREE E TIPOLOGIE

Il trend di crescita stimato si è distribuito in maniera più o meno uniforme tra le diverse macro aree del paese, a eccezione del nord est che raggiungerebbe una crescita leggermente al di sotto della media nazionale. Per quanto riguarda gli andamenti delle diverse tipologie di prodotti turistici, gli unici a evidenziare una leggera crescita sono il balneare e il termale. Un aumento più consistente è stimato, invece, per le aree dei laghi (+6,5%), della campagna/collina (+5,8%), delle città d’arte (+3,6%) e della montagna (+2,5%). In leggera flessione il risultato delle località classificate ad “altro interesse” (-0,5%).

PRUDENZA TRA GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE SULL’ANDAMENTO DEL MERCATO

Circa le prospettive per l’anno appena iniziato rimane qualche incertezza sull’andamento del mercato nella prima parte del 2025. È probabile che il rallentamento della domanda, già rilevato alla fine del 2024, continui anche nel primo trimestre 2025, seguito però da una nuova accelerazione nel corso dei mesi successivi. Infatti, in base ai risultati del sondaggio condotto dal Cento Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti presso un campione di 1.225 imprenditori della ricettività, risulta che il 62% degli intervistati per la prima parte dell’anno prevede di registrare un trend di stabilità del mercato.

Invece, le aspettative del 15,1% del campione sono di un aumento della domanda, contro il 22,8% che prevede una leggera contrazione del mercato. In generale, gli imprenditori che hanno manifestato una maggiore preoccupazione sono quelli attivi nelle località del prodotto balneare e del termale. Invece, un minor pessimismo traspare dagli imprenditori delle aree di montagna e della campagna/collina.