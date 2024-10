L’Italia negli Usa con Eataly a bordo di Msc World America

La nuova ammiraglia di Msc Crociere – Msc World America – avrà a bordo l’unico ristorante Eataly disponibile in mare.

La compagnia di crociere riprende la collaborazione con Eataly, ambasciatore della cucina e del vino italiano di alta qualità, eccellenza nell’ambito della ristorazione e del food retail, per offrire agli ospiti un’esperienza ancora più esclusiva a bordo.

Convinta che i migliori ricordi nascano condividendo un buon pasto in compagnia, Msc World America abbraccia questa filosofia e propone il Made in Italy e della tradizione culinaria italiana.

«Sono contento di tornare a collaborare con Eataly, un brand che abbraccia l’innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc – Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly che rappresenta un’eccellenza e le eccellenze del Made in Italy. La mission di Eataly e di Msc World America che trascorrerà la sua stagione inaugurale negli Stati Uniti d’America è promuovere l’italianità nel mondo».

Msc World America farà il suo debutto il prossimo 9 aprile 2025 e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all’Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. La nuova ammiraglia proporrà ai suoi ospiti crociere di 7 o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici.

Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l’isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami.

La nave offrirà 19 ristoranti, tra cui quattro ristoranti principali, due buffet, due locali esclusivi per gli ospiti di MSC Yacht Club. I ristoranti specializzati saranno cinque, tra cui i preferiti del pubblico come il Kaito Sushi Bar, il Kaito Teppanyaki, la steakhouse Butcher’s Cut e Hola! Tacos & Cantina; tutti situati nel distretto delle Terrazze.

Il quinto è la new entry Ristorante greco Paxos, nel distretto della Promenade, che trasporterà gli ospiti nel Mediterraneo con un menù a base di pesce fresco, completo di un banco espositivo per gli ospiti e quattro aree progettate per immergere i commensali nel pieno della cultura greca. Paxos sarà una sede multiservizio che offrirà pranzo con la possibilità di mangiare all’aperto, oltre a piatti piccoli e cocktail nel pomeriggio sulla terrazza del ristorante. Dal pomeriggio alla sera, gli ospiti potranno scegliere il lounge sul tetto con posti a sedere per rilassarsi all’ombra. La musica accompagnerà la cena, mentre gli ospiti potranno gustare un menù con pane pita caldo e salse, meze caldi e freddi da condividere, moussaka e kleftiko di agnello, e piatti di pesce e carne.

E ancora, cinque proposte di ristorazione veloce, con la possibilità di prendere un boccone al volo mentre si esplora gli ambienti che la nave ha da offrire: Paxos on the Go con bocconi saporiti ed economici, tra cui piatti greci come souvlaki e fritto misto; Promenade Bites con hotdog, chili dog, mais arrosto, pannocchie e zucchero filato; The Harbour Bar & Bites: Con snack salati come empanadas, burritos, corn dogs, wrap, biscotti e brownies, oltre a bevande fredde nel distretto Family Aventura; La Boca Grill perfetto per un pranzo veloce con pizza nel distretto dell’Aqua Deck; Luna Park Pizza & Burger con i classici nel distretto della Galleria

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Msc Crociere